У Києві виникли перебої з водою після обстрілів РФ: що відомо

Вода / © pexels.com

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У Києві через обстріли РФ 30 вересня знизився тиск у водопровідній мережі. Збої з водою зафіксували на обох берегах Дніпра.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ АК „Київводоканал“.

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За даними комунальників, перебої виникли через перепади напруги в енергосистемі міста, спричинені обстрілами.

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«Через знеструмлення частини об’єктів і відсутність подавання води зафіксовано зниження тиску в окремих районах правобережної та лівобережної частин Києва», — зазначили у пресслужбі.

Зараз фахівці «Київводоканалу» разом із енергетиками відновлюють світло та працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути нормальне подавання води.

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Нагадаємо, що у Києві 30 вересня запровадили екстрені відключення світла. Через це звичні погодинні графіки не діяли.

Також у Шевченківському та Голосіївському районах Києва не курсує електротранспорт через екстрені відключення світла.

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До слова, через російські обстріли енергетики 30 вересня у багатьох регіонах і в Києві відключають світло. Окрім цього, через атаки з великим запізненням курсують десятки пасажирських поїздів — деякі затримуються аж до 12 годин.

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