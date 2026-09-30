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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві виникли перебої з водою після обстрілів РФ: що відомо

У Києві через обстріли РФ знизився тиск води.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вода

Вода / © pexels.com

У Києві через обстріли РФ 30 вересня знизився тиск у водопровідній мережі. Збої з водою зафіксували на обох берегах Дніпра.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ АК „Київводоканал“.

За даними комунальників, перебої виникли через перепади напруги в енергосистемі міста, спричинені обстрілами.

«Через знеструмлення частини об’єктів і відсутність подавання води зафіксовано зниження тиску в окремих районах правобережної та лівобережної частин Києва», — зазначили у пресслужбі.

Зараз фахівці «Київводоканалу» разом із енергетиками відновлюють світло та працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути нормальне подавання води.

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Нагадаємо, що у Києві 30 вересня запровадили екстрені відключення світла. Через це звичні погодинні графіки не діяли.

Також у Шевченківському та Голосіївському районах Києва не курсує електротранспорт через екстрені відключення світла.

До слова, через російські обстріли енергетики 30 вересня у багатьох регіонах і в Києві відключають світло. Окрім цього, через атаки з великим запізненням курсують десятки пасажирських поїздів — деякі затримуються аж до 12 годин.

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