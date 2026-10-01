- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев под атакой: в двух районах вспыхнули пожары, есть падение обломков
В Соломенском и Оболонском районах Киева в результате вражеской атаки возникли пожары, еще на одной локации зафиксировали падение обломков.
В Киеве в ночь на 1 октября зафиксировали последствия вражеской атаки сразу в двух районах столицы.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
В Соломенском районе в результате атаки загорелось кафе, расположенное на первом этаже жилого дома.
В Оболонском районе возник пожар в складском здании.
Кроме того, еще на одной локации в Оболонском районе обломки рухнули на открытой территории.
Информацию о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняют.
Напомним, что Одесса под ударом РФ : повреждена инфраструктура, последствия уточняют