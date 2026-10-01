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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киев под атакой: в двух районах вспыхнули пожары, есть падение обломков

В Соломенском и Оболонском районах Киева в результате вражеской атаки возникли пожары, еще на одной локации зафиксировали падение обломков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киеве в ночь на 1 октября зафиксировали последствия вражеской атаки сразу в двух районах столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В Соломенском районе в результате атаки загорелось кафе, расположенное на первом этаже жилого дома.

В Оболонском районе возник пожар в складском здании.

Кроме того, еще на одной локации в Оболонском районе обломки рухнули на открытой территории.

Информацию о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняют.

Напомним, что Одесса под ударом РФ : повреждена инфраструктура, последствия уточняют

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