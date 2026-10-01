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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Київ під атакою: у двох районах спалахнули пожежі, є падіння уламків

У Солом’янському та Оболонському районах Києва внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, ще на одній локації зафіксували падіння уламків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Києві в ніч проти 1 жовтня зафіксували наслідки ворожої атаки одразу у двох районах столиці.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У Солом’янському районі внаслідок атаки загорілося кафе, розташоване на першому поверсі житлового будинку.

В Оболонському районі виникла пожежа у складській будівлі.

Крім того, ще на одній локації в Оболонському районі уламки впали на відкритій території.

Інформацію про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюють.

Нагадаємо, що Одеса під ударом РФ: пошкоджено інфраструктуру, наслідки уточнюють

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