Київ під атакою: у двох районах спалахнули пожежі, є падіння уламків

Дрон / © ТСН.ua

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У Києві в ніч проти 1 жовтня зафіксували наслідки ворожої атаки одразу у двох районах столиці.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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У Солом’янському районі внаслідок атаки загорілося кафе, розташоване на першому поверсі житлового будинку.

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В Оболонському районі виникла пожежа у складській будівлі.

Крім того, ще на одній локації в Оболонському районі уламки впали на відкритій території.

Інформацію про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюють.

Нагадаємо, що Одеса під ударом РФ: пошкоджено інфраструктуру, наслідки уточнюють

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