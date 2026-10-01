- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ під атакою: у двох районах спалахнули пожежі, є падіння уламків
У Солом’янському та Оболонському районах Києва внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, ще на одній локації зафіксували падіння уламків.
У Києві в ніч проти 1 жовтня зафіксували наслідки ворожої атаки одразу у двох районах столиці.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
У Солом’янському районі внаслідок атаки загорілося кафе, розташоване на першому поверсі житлового будинку.
В Оболонському районі виникла пожежа у складській будівлі.
Крім того, ще на одній локації в Оболонському районі уламки впали на відкритій території.
Інформацію про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюють.
Нагадаємо, що Одеса під ударом РФ: пошкоджено інфраструктуру, наслідки уточнюють