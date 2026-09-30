Вибух / © Associated Press

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У Києві ввечері 30 вересня під час російської атаки безпілотниками зафіксували влучання та падіння уламків в Оболонському та Солом’янському районах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та місцеві пабліки.

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За словами міського голови Віталія Кличка, в Оболонському районі столиці сталося влучання в складські приміщення. На місце негайно виїхали екстрені служби.

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Водночас, як повідомляють місцеві пабліки, у Солом’янському районі ворожий дрон упав поблизу житлового комплексу. У результаті падіння виникла пожежа, яку вже ліквідовують рятувальники.

Наразі дані про травмованих чи загиблих відсутні. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки сталися пожежі й руйнування у чотирьох районах міста. Також наслідки атаки фіксують у Київській області.

Також ввечері 30 вересня сталася пожежа на території кіностудії імені Довженка. На місце події вирушили рятувальники, щоб приборкати вогонь.

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Також у Києві під час чергової атаки один із російських дронів упав між будинками і не здетонував. Сталося це на Оболоні, біля житлових будинків на вулиці Архипенка.

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