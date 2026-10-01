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Отрезают Киев: Путин начал новую кампанию ударов по Украине, и на этот раз у Кремля другой план — ISW
Российские войска провели массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с начала весны, пытаясь отрезать Киев от электроснабжения и заставить Украину к капитуляции накануне зимы.
Россия начала новую масштабную воздушную кампанию против Украины, нанеся массированный комбинированный удар в ночь на 30 сентября. Главным объектом атаки стала энергетическая инфраструктура Киева и области.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, эта атака знаменует начало новой целенаправленной кампании РФ, призванной подорвать энергетическую безопасность Украины перед началом отопительного сезона 2026-2027 годов и заставить страну капитулировать.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты выпустили почти 190 ударных дронов и баллистические ракеты, направив основной удар на столичный регион.
Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что эта комбинированная атака стала самой масштабной для украинской энергетики с момента завершения предыдущего отопительного сезона в апреле.
В результате обстрелов получила повреждения Трипольская ТЭС в Киевской области. Компания Укрэнерго была вынуждена ввести графики аварийных отключений электроэнергии в регионе.
В то же время Минобороны РФ заявило об ударах по Киевской ГЭС, Киевской электрической подстанции и парку накопителей энергии.
Как отмечают мониторинговые каналы и эксперты ISW, нынешний план Кремля существенно отличается от предыдущих: враг планирует системно и методично избивать по объектам генерации и передачи тока, чтобы:
отсоединить украинские АЭС от объединенной энергосистемы;
полностью отрезать Киев от внешней поставки электроэнергии;
уничтожить энергетическую инфраструктуру в промышленных регионах на востоке.
Министр экономики Александр Кравченко уже предупредил, что предстоящая зима может стать «самой тяжелой и суровой» за все время полномасштабной войны из-за интенсификации российских атак.
Ранее мы писали о новом этапе энергетического террора — РФ возобновляет массированные удары перед холодами и испытывает спецбоеприпасы против ЛЭП.