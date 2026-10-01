Удари по енергетиці

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Росія розпочала нову масштабну повітряну кампанію проти України, завдавши масованого комбінованого удару в ніч проти 30 вересня. Головним об’єктом атаки стала енергетична інфраструктура Києва та області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків, ця атака знаменує початок нової цілеспрямованої кампанії РФ, покликаної підірвати енергетичну безпеку України перед початком опалювального сезону 2026–2027 років та змусити країну капітулювати.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти випустили майже 190 ударних дронів та балістичні ракети, спрямувавши основний удар на столичний регіон.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький підкреслив, що ця комбінована атака стала наймасштабнішою для української енергетики з моменту завершення попереднього опалювального сезону у квітні.

Внаслідок обстрілів зазнала пошкоджень Трипільська ТЕС у Київській області. Компанія «Укренерго» була змушена запровадити графіки аварійних відключень електроенергії в регіоні.

Водночас Міноборони РФ заявило про удари по Київській ГЕС, Київській електричній підстанції та парку накопичувачів енергії.

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Як зазначають моніторингові канали та експерти ISW, нинішній план Кремля суттєво відрізняється від попередніх: ворог планує системно й методично бити по об’єктах генерації та передачі струму, щоб:

від’єднати українські АЕС від об’єднаної енергосистеми;

повністю відрізати Київ від зовнішнього постачання електроенергії;

знищити енергетичну інфраструктуру в промислових регіонах на сході.

Міністр економіки Олександр Кравченко вже попередив, що майбутня зима може стати «найважчою та найсуворішою» за весь час повномасштабної війни через інтенсифікацію російських атак.

Раніше ми писали про новий етап енергетичного терору — РФ відновлює масовані удари перед холодами та випробовує спецбоєприпаси проти ЛЕП.

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