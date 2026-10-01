Наслідки атаки по Київській області / © ТСН

Реклама

Ворог продовжує цілеспрямовано тероризувати мирне населення Київської області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житловому сектору.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама

За словами посадовця, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів травмовано 6 жителів області. Усім постраждалим медики наразі надають усю необхідну допомогу.

Реклама

Загалом руйнувань та пошкоджень зазнали 42 об’єкти у шести районах Київщини:

Обухівський район: пошкоджено 24 об’єкти, серед яких 20 приватних будинків, лінія електропередачі, торговий заклад та 2 автівки. Травмовано 1 людину.

Броварський район: постраждало 5 об’єктів (3 приватні будинки та 2 транспортні засоби). Поранення отримали 4 людини.

Бучанський район: пошкоджено 7 об’єктів, зокрема 5 приватних домоволодінь та 2 авто.

Білоцерківський район: руйнувань зазнали 3 об’єкти — 2 приватні будинки та навчальний заклад.

Фастівський район: пошкоджено 2 виробничо-господарські будівлі.

Бориспільський район: пошкоджено 1 приватний будинок, травмовано 1 людину.

На місцях влучань та падіння уламків продовжують працювати всі профільні та екстрені служби для ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Київська область зазнала чергової ракетно-дронової атаки з боку Росії. Внаслідок обстрілу загинула дитина, ще троє людей травмовані. Також, ймовірно, постраждалі є у магазині, який атакувала РФ в Обухівському районі.

Зазначимо, що останнм часом Росія не припиняє удари по Київському регіону. Головним об’єктом атак стала енергетична інфраструктура Києва та області.

Реклама

Новини партнерів