Пошкодження школи в Києві внаслідок атаки 1 жовтня / © Національна поліція України

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Під час атаки дронами на Київ уранці 1 жовтня сталося влучання у будівлю школи в Солом’янському району. Виникла пожежа.

Про це повідомили Київська МВА, міський голова Києва Віталій Кличко, столична поліція та кореспондентка ТСН.

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«У Соломʼянському районі зафіксовано влучання в заклад освіти. Інформація про постраждалих уточнюється. Служби слідують на місце події», — йдеться в заяві військової адміністрації.

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Кличко уточнив, що сталося влучання ворожого дрона у будівлю школи. На місці виникло загоряння. На місце прямують працівники екстрених служб.

Щодо дітей, то вони перебували в укритті.

Згодом міський голова додав, що в Солом’янському районі також зафіксовано влучання у складські приміщення.

Поліцейські фіксують наслідки влучання російського дрона в будівлю школи. За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали. Під час удару в укритті перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників навчального закладу.

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Ворожий БпЛА пошкодив фасад навчального корпусу на рівні третього поверху. Після влучання у будівлі виникла пожежа. Наразі на місці працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Кореспондентка ТСН дізналася, що бойова частина дрона впала всередину приміщення школи, але не здетонувала.

Пошкодження школи в Києві внаслідок атаки 1 жовтня / © Національна поліція України

Фото з місця біля школи в Києві після атаки 1 жовтня / © Національна поліція України

Нагадаємо, вночі 1 жовтня російська атака спричинала пожежі у Солом’янському та Оболонському районах Києва. У 16-поверхівці та на складі спалахнули пожежі, також згоріли припарковані авто. Постраждав чоловік, якого передали медикам.

Вранці у Києві внаслідок нової атаки БпЛА зафіксовано влучання в територію нежитлового комплексу в Печерському районі, екстрені служби виїхали на місце.

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