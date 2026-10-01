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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1948
Час на прочитання
2 хв

Росія вдарила по школі в Києві, почалась пожежа: що з дітьми — оновлено (фото, відео)

За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали. Під час удару в укритті перебували понад 160 учнів і працівників школи.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пошкодження школи в Києві внаслідок атаки 1 жовтня

Пошкодження школи в Києві внаслідок атаки 1 жовтня / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

Під час атаки дронами на Київ уранці 1 жовтня сталося влучання у будівлю школи в Солом’янському району. Виникла пожежа.

Про це повідомили Київська МВА, міський голова Києва Віталій Кличко, столична поліція та кореспондентка ТСН.

«У Соломʼянському районі зафіксовано влучання в заклад освіти. Інформація про постраждалих уточнюється. Служби слідують на місце події», — йдеться в заяві військової адміністрації.

Кличко уточнив, що сталося влучання ворожого дрона у будівлю школи. На місці виникло загоряння. На місце прямують працівники екстрених служб.

Щодо дітей, то вони перебували в укритті.

Згодом міський голова додав, що в Солом’янському районі також зафіксовано влучання у складські приміщення.

Поліцейські фіксують наслідки влучання російського дрона в будівлю школи. За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали. Під час удару в укритті перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників навчального закладу.

Ворожий БпЛА пошкодив фасад навчального корпусу на рівні третього поверху. Після влучання у будівлі виникла пожежа. Наразі на місці працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Кореспондентка ТСН дізналася, що бойова частина дрона впала всередину приміщення школи, але не здетонувала.

Пошкодження школи в Києві внаслідок атаки 1 жовтня / © Національна поліція України

Пошкодження школи в Києві внаслідок атаки 1 жовтня / © Національна поліція України

Фото з місця біля школи в Києві після атаки 1 жовтня / © Національна поліція України

Фото з місця біля школи в Києві після атаки 1 жовтня / © Національна поліція України

Нагадаємо, вночі 1 жовтня російська атака спричинала пожежі у Солом’янському та Оболонському районах Києва. У 16-поверхівці та на складі спалахнули пожежі, також згоріли припарковані авто. Постраждав чоловік, якого передали медикам.

Вранці у Києві внаслідок нової атаки БпЛА зафіксовано влучання в територію нежитлового комплексу в Печерському районі, екстрені служби виїхали на місце.

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