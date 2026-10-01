Россия ударила по школе в Киеве, начался пожар: что с детьми (видео)

Повреждение школы в Киеве в результате атаки 1 октября / © Национальная полиция Украины

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Во время атаки дронами на Киев утром 1 октября произошло попадание в здание школы в Соломенском районе. Возник пожар.

Об этом сообщили Киевская ГВА и городской голова Киева Виталий Кличко.

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«В Соломенском районе зафиксировано попадание в учебное заведение. Информация о пострадавших уточняется. Службы следуют на место происшествия», — говорится в заявлении военной администрации.

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Кличко уточнил, что произошло попадание вражеского дрона в здание школы. На месте возникло возгорание. На место следуют работники экстренных служб.

Что касается детей, то они находились в укрытии.

Впоследствии городской голова добавил, что в Соломенском районе также зафиксировано попадание в складские помещения.

Повреждения школы в Киеве в результате атаки 1 октября / © из соцсетей

Напомним, ночью 1 октября российская атака вызвала пожары в Соломенском и Оболонском районах Киева. В 16-этажке и на складе загорелись пожары, также сгорели припаркованные автомобили. Пострадал мужчина, которого передали медикам.

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Утром в Киеве в результате новой атаки БПЛА зафиксировано попадание в территорию нежилого комплекса в Печерском районе, экстренные службы выехали на место.

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