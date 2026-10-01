- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1687
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по школе в Киеве, начался пожар: что с детьми (видео)
Информация о пострадавших в результате удара по столичной школе уточняется.
Во время атаки дронами на Киев утром 1 октября произошло попадание в здание школы в Соломенском районе. Возник пожар.
Об этом сообщили Киевская ГВА и городской голова Киева Виталий Кличко.
«В Соломенском районе зафиксировано попадание в учебное заведение. Информация о пострадавших уточняется. Службы следуют на место происшествия», — говорится в заявлении военной администрации.
Кличко уточнил, что произошло попадание вражеского дрона в здание школы. На месте возникло возгорание. На место следуют работники экстренных служб.
Что касается детей, то они находились в укрытии.
Впоследствии городской голова добавил, что в Соломенском районе также зафиксировано попадание в складские помещения.
Напомним, ночью 1 октября российская атака вызвала пожары в Соломенском и Оболонском районах Киева. В 16-этажке и на складе загорелись пожары, также сгорели припаркованные автомобили. Пострадал мужчина, которого передали медикам.
Утром в Киеве в результате новой атаки БПЛА зафиксировано попадание в территорию нежилого комплекса в Печерском районе, экстренные службы выехали на место.