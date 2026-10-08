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Киевлян призвали выезжать: что сказал Кличко
Кличко призвал киевлян с родственниками за городом временно покинуть столицу.
Из-за ужесточения российских ударов по Киеву город фактически переходит в режим выживания.
Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в интервью AFP.
Он посоветовал жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, рассмотреть возможность временно выехать из столицы.
«Сейчас вопрос в выживании», — сказал Кличко.
В то же время, мэр подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации Киева. По его словам, массовый выезд жителей означал бы уход города, чего, по его мнению, стремится Россия.
В Киеве увеличилось количество ударов по критической инфраструктуре
По словам Кличко, в последние недели Россия изменила тактику и начала активнее атаковать Киев днем. Под ударами оказались мосты, энергетическая инфраструктура и другие важные для работы города объекты.
Атаки уже приводили к перебоям с электроэнергией, а в начале недели часть столицы на несколько часов оставалась без воды. После одного из отключений электроэнергии временно приостанавливали работу Киевского метрополитена.
Отдельно Кличко предупредил о последствиях возможного повреждения водоснабжения.
«Нарушение работы водной инфраструктуры может привести к достаточно масштабному кризису», — заявил мэр.
Удар по мостам может осложнить жизнь всему городу
Российские атаки также повреждали мосты через Днепр. Кличко назвал сообщение между левым и правым берегами одним из ключевых факторов функционирования Киева.
По его словам, город работает над альтернативными понтонными переправами, которые должны помочь снизить транспортную нагрузку в случае проблем с основными мостами.
В то же время из-за обстрелов Киев уже сталкивается с перебоями в работе критической инфраструктуры. Дневное население столицы вместе с людьми, которые приезжают в город на работу, составляет около 3,5 млн. человек.
Этой зимой Киев готовится к худшим сценариям
Городские власти готовятся к зиме, создавая резервные системы отопления и накапливая запасы горючего, продуктов и питьевой воды.
Однако Кличко признал, что даже масштабная подготовка не обеспечивает безопасность города, если российские удары будут выводить из строя системы противовоздушной обороны и критическую инфраструктуру.
«Независимо от того, насколько хорошо мы подготовимся, если противовоздушная оборона не будет работать, мы можем оказаться в плохом сценарии», — сказал он.
Кличко также заявил, что у городских властей ограничено время, финансирование и количество работников для подготовки столицы к зиме.
По данным получившего AFP Департамента здравоохранения КГГА, с начала полномасштабной войны российские атаки убили в Киеве по меньшей мере 534 человека. Из них 189 погибли в 2026 году — это больше, чем за весь 2025 год.
Напомним, 8 октября в результате российских ударов по столице погибли мирные жители. Утром в столице несколько раз доносилась сирена — объявляли воздушную тревогу. Столицу атаковали дроны.
В частности, в Софиевской Борщаговке под Киевом вражеский дрон попал в частный дом, в результате чего возник пожар.
Ранее в Минэнерго предупредили, что РФ атаковала важный энергообъект Киева.
Речь шла и о том, что РФ атаковала школу-сад дроном в Киевской области.