Киевлян призвали выезжать: что сказал Кличко

Атака на Киев

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Из-за ужесточения российских ударов по Киеву город фактически переходит в режим выживания.

Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в интервью AFP.

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Он посоветовал жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, рассмотреть возможность временно выехать из столицы.

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«Сейчас вопрос в выживании», — сказал Кличко.

В то же время, мэр подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации Киева. По его словам, массовый выезд жителей означал бы уход города, чего, по его мнению, стремится Россия.

В Киеве увеличилось количество ударов по критической инфраструктуре

По словам Кличко, в последние недели Россия изменила тактику и начала активнее атаковать Киев днем. Под ударами оказались мосты, энергетическая инфраструктура и другие важные для работы города объекты.

Атаки уже приводили к перебоям с электроэнергией, а в начале недели часть столицы на несколько часов оставалась без воды. После одного из отключений электроэнергии временно приостанавливали работу Киевского метрополитена.

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Отдельно Кличко предупредил о последствиях возможного повреждения водоснабжения.

«Нарушение работы водной инфраструктуры может привести к достаточно масштабному кризису», — заявил мэр.

Удар по мостам может осложнить жизнь всему городу

Российские атаки также повреждали мосты через Днепр. Кличко назвал сообщение между левым и правым берегами одним из ключевых факторов функционирования Киева.

По его словам, город работает над альтернативными понтонными переправами, которые должны помочь снизить транспортную нагрузку в случае проблем с основными мостами.

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В то же время из-за обстрелов Киев уже сталкивается с перебоями в работе критической инфраструктуры. Дневное население столицы вместе с людьми, которые приезжают в город на работу, составляет около 3,5 млн. человек.

Этой зимой Киев готовится к худшим сценариям

Городские власти готовятся к зиме, создавая резервные системы отопления и накапливая запасы горючего, продуктов и питьевой воды.

Однако Кличко признал, что даже масштабная подготовка не обеспечивает безопасность города, если российские удары будут выводить из строя системы противовоздушной обороны и критическую инфраструктуру.

«Независимо от того, насколько хорошо мы подготовимся, если противовоздушная оборона не будет работать, мы можем оказаться в плохом сценарии», — сказал он.

Кличко также заявил, что у городских властей ограничено время, финансирование и количество работников для подготовки столицы к зиме.

По данным получившего AFP Департамента здравоохранения КГГА, с начала полномасштабной войны российские атаки убили в Киеве по меньшей мере 534 человека. Из них 189 погибли в 2026 году — это больше, чем за весь 2025 год.

Напомним, 8 октября в результате российских ударов по столице погибли мирные жители. Утром в столице несколько раз доносилась сирена — объявляли воздушную тревогу. Столицу атаковали дроны.

В частности, в Софиевской Борщаговке под Киевом вражеский дрон попал в частный дом, в результате чего возник пожар.

Ранее в Минэнерго предупредили, что РФ атаковала важный энергообъект Киева.

Речь шла и о том, что РФ атаковала школу-сад дроном в Киевской области.

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