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- Киев
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Кровавое утро в Киеве: дроны атаковали столицу, есть погибшие и раненые (обновлено)
Местные телеграмм-каналы сообщают, что обломки дрона упали вблизи проезжей части.
В течение утра 8 октября в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Столицу атаковали дроны. Погиб один человек.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
«В Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника на открытой территории», — сообщил он.
Что известно о последствиях
Впоследствии городской голова заявил, что в результате утренней атаки один человек погиб. Кроме того, пять осей получили травмы. Четверо раненых медики госпитализировали.
По данным местных ресурсов, обломки дрона упали вблизи проезжей части в районе одного из жилых комплексов. На фото и видео в Сети виден дым на месте происшествия.
Заметим, что в Киеве после полуночи уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Крайняя началась из-за угрозы беспилотников в 09:14. Менее чем через пять минут раздался взрыв.
Напомним, вечером 7 октября россияне ударили дронами по Киеву. На Оболони беспилотник попал во двор между жилыми домами. В результате атаки погибли два человека. В Деснянском районе дрон атаковал жилой дом, где жертвами стали две женщины.
Кроме того, в Соломенском районе из-за падения обломков возник пожар в пятиэтажном жилом доме.