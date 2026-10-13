В Киеве — "прилет": на место следуют спасатели

Воздушная тревога / © tsn.ua

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В Соломенском районе Киева зафиксировали попадание беспилотника в офисное здание. Удар пришелся на уровень шестого этажа.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Экстренные службы направляются на место происшествия.

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Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Атака на Киев — последние новости

Накануне, 12 октября вечером армия РФ атаковала Дарницкий район столицы. Там БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 12-16 этажей. Погибли два человека, еще по меньшей мере 11 пострадали.

В тот же вечер российские войска нанесли удар по Киеву предварительно 6 баллистическими ракетами.

Также говорилось, что за прошедшие сутки российские атаки на Киевщину унесли жизни одного человека. Еще трое жителей области получили травмы. Разрушение и повреждение зафиксировано в четырех районах.

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