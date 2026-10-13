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- Киев
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В Киеве — "прилет": на место следуют спасатели
Дрон попал в шестой этаж офисного здания в Киеве.
В Соломенском районе Киева зафиксировали попадание беспилотника в офисное здание. Удар пришелся на уровень шестого этажа.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Экстренные службы направляются на место происшествия.
Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Атака на Киев — последние новости
Накануне, 12 октября вечером армия РФ атаковала Дарницкий район столицы. Там БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 12-16 этажей. Погибли два человека, еще по меньшей мере 11 пострадали.
В тот же вечер российские войска нанесли удар по Киеву предварительно 6 баллистическими ракетами.
Также говорилось, что за прошедшие сутки российские атаки на Киевщину унесли жизни одного человека. Еще трое жителей области получили травмы. Разрушение и повреждение зафиксировано в четырех районах.