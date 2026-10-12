"Бабах! И дрожит пол во всей квартире": житель рассказал о моменте атаки на ЖК в Киеве

Последствия попадания беспилотника в Киеве

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В понедельник, 12 октября, российский «Шахед» попал в многоэтажный жилой дом в Киеве. В результате атаки погибли два человека, еще девять получили ранения. Жители поврежденного жилого комплекса рассказали о пережитом и последствиях удара.

Об этом сообщают «Новости.Киев».

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«Бабах! И дрожит пол во всей квартире», — описал момент атаки один из жителей.

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Он добавил, что после столь мощного взрыва сразу понял: «прилет» произошел неподалеку.

«Мы услышали такое сотрясение и сначала не поняли, что случилось, но увидели, что выбегают люди, и мы за ними побежали», — добавила его жена.

Киевляне рассказали, что их район густонаселен, рядом с домом школа и детская площадка.

Киевлянка вернулась к поврежденной квартире за котёнком

После удара по жилому комплексу Seven в Дарницком районе Киева местная жительница Дарья вернулась в поврежденную квартиру, чтобы спасти своего двухмесячного котика.

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Она рассказала, что выходила из метро, когда на нее упало стекло. Тогда женщина поняла, что удар случился совсем рядом.

Дарья сразу побежала домой на девятый этаж, где остался котёнок. В квартире было много дыма, а в спальне выбило окна.

Она искала только своего любимца. Наконец нашла котика под кроватью и вынесла его из квартиры через разбитое стекло. К счастью, животное не пострадало.

«Меня все остальное не волновало», — так Дарья объяснила, почему вернулась в поврежденную квартиру.

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Последствия российской атаки на Киев

Удар по жилой многоэтажке привел к гибели двоих и ранению еще девяти человек. На фоне атаки жители поврежденного ЖК переживали за своих близких и пытались спасти то, что было для них самым важным.

Ранее сообщалось, что в столице прогремело несколько взрывов во время воздушной тревоги из-за угрозы вражеских дронов.

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