Киев может остаться без света и воды зимой: эксперт назвал главную угрозу для столицы

Блэкаут / © Associated Press

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Киев рискует не успеть подготовить резервное питание критической инфраструктуры к зиме — работы могут завершить только в конце марта 2027 года. К тому же, столица более чем на 95% зависит от внешней поставки электроэнергии.

Об этом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал в интервью УНИАН.

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Почему Киев рискует остаться без света и воды

По словам Омельченко, главная причина отключений электроэнергии — российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Враг наносит удары по высоковольтным линиям и подстанциям, через которые электроэнергия передается потребителям.

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«Наибольшая проблема в энергетике связана с войной, с атаками российских окупантов и террором гражданских объектов, прежде всего энергетической инфраструктуры. Это главный фактор, который влияет на графики отключений, все остальное второстепенно», — сказал эксперт.

Он отметил, что перед зимой в энергосистеме удалось восстановить до 5 ГВт мощностей. Однако из-за повреждения объектов передачи электроэнергию не всегда удается доставить потребителям.

«Мощность не доходит до потребителя… Они просто расстреливают, как в тире, энергетические объекты — прежде всего, подстанции „Укрэнерго“», — пояснил Омельченко.

По оценке эксперта, Киев особенно уязвим к таким атакам из-за нехватки собственного поколения. Трипольская ТЭС повреждена и не работает, а столичные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, по его словам, фактически не генерируют электроэнергию из-за российских ударов.

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Собственно распределенная генерация столицы также остается недостаточной. Омельченко оценивает ее вклад лишь в 3–4% потребностей города, который зимой потребляет до 2–2,3 ГВт мощности.

«Киев более чем на 95% зависит от внешней поставки», — подчеркнул эксперт.

По словам Владимира Омельченко, если российские войска повредят линии электропередач и подстанции вокруг столицы, Киев может оказаться в так называемом «энергоострове», фактически отрезанном от объединенной энергосистемы Украины. По мнению эксперта, в настоящее время город не готов полноценно работать в таком режиме.

Готова ли столица к автономной работе

По мнению Омельченко, в настоящее время Киев не способен полноценно функционировать как отдельная энергетическая система. Собственной генерации недостаточно, а имеющихся резервов может не хватить для стабильной работы критической инфраструктуры.

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«Этот энергоостров на сегодняшний день не способен существовать как отдельная энергетическая единица, потому что этим вопросом занимались крайне слабо», — заявил он.

Эксперт считает, что за последние четыре года в Киевском регионе можно дополнительно создать 500–600 МВт распределенной генерации. По его словам, это бы существенно повысило энергетическую устойчивость столицы.

Отдельный вопрос — резервное питание критической инфраструктуры, в частности, водоканала и электротранспорта. Омельченко возлагает ответственность за это направление на городские власти, а развитие распределенной генерации считает общей задачей местных и центральных властей.

«Киевские власти провалили питание критической инфраструктуры. Потому что с исчезновением передачи электрической энергии у нас и исчезала вода и останавливался электротранспорт. Это значит, что не сделали даже минимум — а это их обязательства», — заявил энергетик.

По словам эксперта, проблемы с водоснабжением в начале октября свидетельствуют о недостаточной готовности резервного питания. Он также обратил внимание на тендеры в системе Prozorro, согласно которым поставки и монтаж соответствующего оборудования должны завершиться только в конце марта 2027 года.

Какие районы Киева могут оказаться в зоне риска

«Наибольшие риски перебоев с теплоснабжением могут быть в районах, зависящих от больших теплоэлектроцентралей, прежде всего ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Среди них — Голосеевский район и часть Печерского. В районах, где тепло обеспечивают более 150 небольших котельных, ситуация потенциально может быть лучше. Однако российские атаки могут повредить и эти объекты», — отметил Владимир Омельченко.

Возможны ли отключения света на 16–20 часов

Омельченко не берется прогнозировать продолжительность отключений зимой. По его словам, ключевыми факторами будут являться интенсивность российских атак, эффективность работы ПВО и масштабы повреждений энергетических объектов.

«Если не закрыть небо от врага — тогда ситуация будет очень плохой», — подчеркнул эксперт.

Он также не исключил разных сценариев, в частности, длительных отключений электроэнергии, но подчеркнул, что предусмотреть их продолжительность сейчас невозможно.

«По 16, по 20 часов может по пять суток — никто этого не знает. Если с неба расстреливают энергоинфраструктуру и не могут ничего с этим поделать, то, может быть, все, что угодно», — резюмировал Омельченко.

Напомним, ранее энергетик Александр Харченко назвал Печерский район одним из самых уязвимых в Киеве по отоплению зимой. По его словам, проблемы могут возникнуть из-за плотной застройки Печерского пагорба и повреждения ТЭЦ.

Также в КГГА объясняли, как школьники Киева будут учиться при отключении света и воды.

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