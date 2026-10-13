Чем РФ ударила по Киеву и почему не дали сигнал тревоги: ответ ВСУ

РФ ударила по Киеву шестью баллистическими ракетами: Воздушные силы рассказали детали

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Поздним вечером 12 октября российские войска нанесли удар по Киеву предварительно шестью баллистическими ракетами. Их тип устанавливается.

Об этомподтвердили Воздушные силы ВСУ.

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По данным военных, атака произошла около 22:10. В ВСУ признали, что о заранее ударе не знали. Баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно при ударе по столице.

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«Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне атаковали Харьков 9-ю баражирующими боеприпасами S-8000 «Бандероль». Напомним, что в Харькове сложился целый подъезд 5-этажки после обстрела РФ. Под завалами могут быть люди

В Воздушных силах заявили, что вся информация об ударах уточняется и будет обнародована в утренней сводке.

Ранее мы писали, что в Киеве взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Поэтому в Сети встревожились, может ли это свидетельствовать, что США перестали предоставлять Украине разведданные, как предупреждали в СМИ и нардепы.

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Впоследствии мэр Виталий Кличко рассказал первые детали о последствиях этого удара.

Также мы писали, что незадолго до этой атаки после 19.00 россияне нанесли удар по Дарницкому району, где БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 12-16 этажей. Погибли два человека, еще по меньшей мере 11 пострадали.

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