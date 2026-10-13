Кличко готов встретиться с протестующими: что заявил мэр Киева

Кличко готов встретиться с протестующими

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Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на то, что киевляне собираются на митинг за его отставку. Глава столицы отметил, что готов встретиться с протестующими и даже совместно рассмотреть острые проблемы города.

Об этом мэр Киева заявил для «Київ24».

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Кличко готов встретиться с протестующими: что заявил

В то же время чиновник обратил внимание на распределение полномочий в столице и попытался снять с себя часть ответственности за провалы в городе.

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Он в очередной раз напомнил, что руководителей районных в городе государственных администраций назначает Офис Президента, а не глава городского совета.

По утверждению Виталия Кличко, районные чиновники самостоятельно распоряжаются финансированием, которое им предоставляет столица, но отвечать за результаты их деятельности в основном приходится лично мэру.

«Я готов встретиться с теми, у кого есть реальные предложения, что не так сделано и что нужно еще дополнительно сделать. Делаем все, что в наших силах, для того чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Ни в коем случае оправдываться не буду», — говорит Кличко.

К слову, мэра Киева вызвали в Верховную Раду Украины. Вероятно, от него потребуют объяснений о состоянии подготовки Киева к зиме и российским обстрелам.

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Что решает КМДА

Напомним, что Кличко объединяет должности избранного главы города и назначенного президентом главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законам Украины «О столице Украины — городе-герое Киеве» и «О местном самоуправлении в Украине», именно он юридически отвечает за жизнедеятельность города, городской бюджет, работу коммунальных предприятий и профильных департаментов.

Согласно Кодексу гражданской защиты Украины и Закону «О местном самоуправлении», КГГА обязана обеспечивать гражданскую защиту населения и содержание укрытий. Подготовка к отопительному сезону, водоснабжение, функционирование и строительство транспорта и метро также является прямой компетенцией КГГА.

Кроме того, именно на КГГА лежит ответственность за застройку исторических районов столицы и мест, где строительство запрещено, поскольку именно Департамент градостроительства КГГА выдает градостроительные условия, а Киевсовет утверждает детальные планы территорий, тогда как Закон «Об охране культурного наследия» обязывает местные власти защищать историческую среду.

В Киеве состоится митинг за отставку Кличко

Напомним, ветеран Дмитрий Козятинский, который ранее инициировал акцию против отставки Михаила Федорова, объявил о проведении в Киеве нового митинга с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Активист считает, что киевские власти провалили подготовку столицы к осени и холодному периоду.

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Акция состоится в субботу, 17 октября, в 12:00 под стенами Киевской облгосадминистрации.

В то же время Виталий Кличко отметил, что из-за усиления российских ударов по критической инфраструктуре столица готовится ко всем возможным сценариям и посоветовал жителям при возможности временно выехать за город.

При этом он подчеркнул, что о полной эвакуации или призыве покидать Киев речь не идет, а подготовка отопительных станций к зиме почти завершена, и власти круглосуточно работают над обеспечением безопасности и резервного отопления.

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