До дома оставалось 50 метров: в Киеве российская атака оборвала жизнь воспитательницы детсада

59-летняя воспитательница детского сада Татьяна Мусиенко и ее муж Николай / © соцмережі

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Вечером 12 октября во время российской атаки на многоэтажку в Дарницком районе Киева погибла 59-летняя воспитательница детского сада Татьяна Мусиенко. Ее муж Николай, который в момент взрыва находился рядом, получил тяжелые ранения.

Об этом в соцсетях сообщила дочь супругов Алена Мусиенко, а также подруга семьи Александра Кочут в комментарии изданию «УП. Жизнь».

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В Киеве погибла воспитательница детсада Татьяна Мусиенко — что известно о ней

По словам Алены Мусиенко, взрыв произошел рядом с ее родителями. Муж, как и каждый день, встретил Татьяну с работы, и они вместе шли домой. До собственного дома им оставалось всего 50 метров — женщина погибла на месте.

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Ее мужа Николай срочно доставили в реанимацию. По информации Александры Кочут, мужчину уже перевели из реанимационного отделения, однако его состояние остается тяжелым. Погибшая работала воспитательницей в столичном детском саду №166.

«Любила детей так, что все просились к ней в группу. Всегда была очень светлым человеком, невероятно рисовала, писала стихи. У [мамы] было сверхтяжелое детство. Ее ножка — 33 размера, потому что не было возможности купить обувь и много лет ходила в одном [и том же]. Самое безумное, что в детстве ходила по той же дороге, где произошел прилет, только тогда там были невероятные луга», — отметила дочь погибшей Алена Мусиенко о матери.

Александра Кочут также отметила, что Татьяна «была самым светлым человеком».

«Я могла говорить с [тетей Таней] часами. Таких людей не хватает этому миру. Она всегда рады всем помогала, поддерживала, невероятно любила детей и свою работу», — отметила девушка.

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Для помощи пострадавшей открыли благотворительный сбор.

Атака РФ на Киев 12 октября — последние новости

Напомним, после 19.00, россияне нанесли удар по Дарницкому району, где БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 12-16 этажей. Погибли два человека, еще по меньшей мере 11 пострадали.

Ранее мы писали, что поздно вечером 12 октября российские войска нанесли удар по Киеву предварительно шестью баллистическими ракетами.

К слову, за прошедшие сутки российские атаки на Киевщину унесли жизни одного человека. Еще трое жителей области получили травмы. Разрушение и повреждение зафиксировано в четырех районах.

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