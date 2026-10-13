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Россия массированно ударила под Киевом: в огне четыре района, погиб человек
Россия продолжает наносить удары по Киевской области. За сутки пострадали четыре района области, есть погибший и раненые.
За прошедшие сутки в результате российских атак на Киевскую область погиб один человек. Еще трое жителей области получили травмы. Разрушения и повреждения зафиксированы в четырех районах
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Всего от вражеских ударов пострадал 21 объект. Среди них — 11 частных домовладений, четыре транспортных средства, административные помещения, дом культуры, учебное заведение, складское здание и объект инфраструктуры.
В Броварском районе повреждены два частных домовладения и автомобиль. В Бучанском районе зафиксированы повреждения девяти частных домовладений, двух транспортных средств и складского здания.
В Белоцерковском районе повреждены помещения административного здания, дома культуры, учебного заведения и транспортного средства.
В Фастовском районе в результате российской атаки был поврежден объект инфраструктуры.
Напомним, что в столице с самого утра раздаются сирены — город подвергается атаке со стороны российских БПЛА. В частности, под прицелом оказался Дарницкий район. Одну женщину ранили.