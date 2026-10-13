Россия массированно ударила под Киевом: в огне четыре района, погиб человек

Нападение на Киевскую область / © ТСН

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За прошедшие сутки в результате российских атак на Киевскую область погиб один человек. Еще трое жителей области получили травмы. Разрушения и повреждения зафиксированы в четырех районах

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

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Всего от вражеских ударов пострадал 21 объект. Среди них — 11 частных домовладений, четыре транспортных средства, административные помещения, дом культуры, учебное заведение, складское здание и объект инфраструктуры.

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В Броварском районе повреждены два частных домовладения и автомобиль. В Бучанском районе зафиксированы повреждения девяти частных домовладений, двух транспортных средств и складского здания.

В Белоцерковском районе повреждены помещения административного здания, дома культуры, учебного заведения и транспортного средства.

В Фастовском районе в результате российской атаки был поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, что в столице с самого утра раздаются сирены — город подвергается атаке со стороны российских БПЛА. В частности, под прицелом оказался Дарницкий район. Одну женщину ранили.

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