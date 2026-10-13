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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві — "приліт": на місце прямують рятувальники

Дрон влучив у шостий поверх офісної будівлі в Києві.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Києві — "приліт": на місце прямують рятувальники

Повітряна тривога / © tsn.ua

У Солом’янському районі Києва зафіксували влучання безпілотника в офісну будівлю. Удар припав на рівень шостого поверху.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Екстрені служби прямують на місце події.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Атака на Київ — останні новини

Напередодні, 12 жовтня, ввечері армія РФ атакувала Дарницький район столиці. Там БпЛА влучив в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждали.

Того ж вечора російські війська завдали удару по Києву попередньо 6 балістичними ракетами.

Також йшлося, що впродовж минулої доби російські атаки на Київщину забрали життя однієї людини. Ще троє жителів області зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували в чотирьох районах.

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