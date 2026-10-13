Повітряна тривога / © tsn.ua

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У Солом’янському районі Києва зафіксували влучання безпілотника в офісну будівлю. Удар припав на рівень шостого поверху.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Екстрені служби прямують на місце події.

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Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Атака на Київ — останні новини

Напередодні, 12 жовтня, ввечері армія РФ атакувала Дарницький район столиці. Там БпЛА влучив в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждали.

Того ж вечора російські війська завдали удару по Києву попередньо 6 балістичними ракетами.

Також йшлося, що впродовж минулої доби російські атаки на Київщину забрали життя однієї людини. Ще троє жителів області зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували в чотирьох районах.

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