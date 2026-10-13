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- Киев
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Киев вздрогнул от сильных взрывов, есть пострадавшие: Кличко раскрыл последствия атаки (обновлено)
После атаки в одном из районов Киева горят обломки БпЛА. Пострадали два человека.
В Киеве 13 октября раздались громкие взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ударов российскими дронами. После этого стало известно о падении обломков в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН, городской голова Киева Виталий Кличко и Киевская ГВА.
Перед взрывами в столице Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете реактивного беспилотника над Киевом в направлении Жулян. Далее дрон двигался в направлении Шулявки, Нивок и Лукьяновки.
Позже Кличко заявил, что в Соломенском районе на открытой территории возле одного из парков упали и горят обломки БпЛА.
На место следуют экстренные службы.
Как уточнили в ГВА, из-за падения обломков было повреждено кафе и пострадали два человека.
Напомним, утром 13 октября российская армия также атаковала Киев беспилотниками, из-за чего в столице звучали взрывы. В результате падения обломков сбитых БпЛА в Дарницком районе был поврежден двухэтажный частный жилой дом и ограждение двора. Одна женщина получила травму.