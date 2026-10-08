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- Киев
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На Софиевской Борщаговке под Киевом горит частный дом после атаки РФ (видео)
Огонь в пригороде Киева: на Софиевской Борщаговке вражеский дрон уничтожил частный дом.
На Софиевской Борщаговке под Киевом вражеский дрон попал в частный дом, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщил и. о. Борщаговского сельского головы Александр Медведь.
«В Софиевской Борщаговке зафиксировано повреждение жилых домов в частном секторе в результате вражеской атаки», — сообщил он.
Сейчас местные власти выясняют масштабы повреждений и информацию о возможных пострадавших.
Напомним, на момент публикации новости атака российских дронов на Киев и область, а также ряд других регионов продолжается.
Ранее в Минэнерго предупредили, что РФ атаковала важный энергообъект Киева.