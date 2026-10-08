ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
549
Время на прочтение
1 мин

На Софиевской Борщаговке под Киевом горит частный дом после атаки РФ (видео)

Огонь в пригороде Киева: на Софиевской Борщаговке вражеский дрон уничтожил частный дом.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Удары по Софиевской Борщаговке: вражеский БПЛА поджег частный дом

Удары по Софиевской Борщаговке: вражеский БпЛА поджег частную усадьбу

На Софиевской Борщаговке под Киевом вражеский дрон попал в частный дом, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщил и. о. Борщаговского сельского головы Александр Медведь.

«В Софиевской Борщаговке зафиксировано повреждение жилых домов в частном секторе в результате вражеской атаки», — сообщил он.

Сейчас местные власти выясняют масштабы повреждений и информацию о возможных пострадавших.

Напомним, на момент публикации новости атака российских дронов на Киев и область, а также ряд других регионов продолжается.

Ранее в Минэнерго предупредили, что РФ атаковала важный энергообъект Киева.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie