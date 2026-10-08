На Софиевской Борщаговке под Киевом горит частный дом после атаки РФ (видео)

Удары по Софиевской Борщаговке: вражеский БпЛА поджег частную усадьбу

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На Софиевской Борщаговке под Киевом вражеский дрон попал в частный дом, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщил и. о. Борщаговского сельского головы Александр Медведь.

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«В Софиевской Борщаговке зафиксировано повреждение жилых домов в частном секторе в результате вражеской атаки», — сообщил он.

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Сейчас местные власти выясняют масштабы повреждений и информацию о возможных пострадавших.

Дата публикации 20:57, 08.10.26 Количество просмотров 333 Прилет в пригороде Киева: горит дом в Софиевской Борщаговке

Напомним, на момент публикации новости атака российских дронов на Киев и область, а также ряд других регионов продолжается.

Ранее в Минэнерго предупредили, что РФ атаковала важный энергообъект Киева.

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