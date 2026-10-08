В Киеве снова проблемы с водоснабжением: где нет воды

В пяти районах Киева снизилось давление воды: где возможны перебои / © Pixabay

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В Киеве из-за проблем с электроснабжением отдельных водопроводных объектов снизилось давление в сетях. Перебои были зафиксированы в пяти районах столицы.

Об этом сообщили в КГВА и «Киевводоканале».

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Снижение давления в водопроводной сети наблюдается в водопроводных сетях правобережной части столицы, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах.

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В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Местные власти уверяют, что специалисты Киевводоканала принимают необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения.

Жителям столицы также напомнили, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где можно набрать питьевую воду.

Напомним, сегодня утром в четырех районах Киева уже фиксировали снижение давления в водопроводной сети.

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Вчера, 7 октября, после российских обстрелов, на правом берегу столицы также возникали перебои с водоснабжением.

Ранее в Минэнерго предупредили, что РФ атаковала важный энергообъект Киева.

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