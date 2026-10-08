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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве снова проблемы с водоснабжением: где нет воды

«Киевводоканал» предупреждает о снижении давления в водопроводной сети правобережной части столицы.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В пяти районах Киева снизилось давление воды: где возможны перебои

В пяти районах Киева снизилось давление воды: где возможны перебои / © Pixabay

В Киеве из-за проблем с электроснабжением отдельных водопроводных объектов снизилось давление в сетях. Перебои были зафиксированы в пяти районах столицы.

Об этом сообщили в КГВА и «Киевводоканале».

Снижение давления в водопроводной сети наблюдается в водопроводных сетях правобережной части столицы, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах.

В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Местные власти уверяют, что специалисты Киевводоканала принимают необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения.

Жителям столицы также напомнили, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где можно набрать питьевую воду.

Напомним, сегодня утром в четырех районах Киева уже фиксировали снижение давления в водопроводной сети.

Вчера, 7 октября, после российских обстрелов, на правом берегу столицы также возникали перебои с водоснабжением.

Ранее в Минэнерго предупредили, что РФ атаковала важный энергообъект Киева.

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