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- Киев
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В Киеве снова проблемы с водоснабжением: где нет воды
«Киевводоканал» предупреждает о снижении давления в водопроводной сети правобережной части столицы.
В Киеве из-за проблем с электроснабжением отдельных водопроводных объектов снизилось давление в сетях. Перебои были зафиксированы в пяти районах столицы.
Об этом сообщили в КГВА и «Киевводоканале».
Снижение давления в водопроводной сети наблюдается в водопроводных сетях правобережной части столицы, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах.
В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
Местные власти уверяют, что специалисты Киевводоканала принимают необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения.
Жителям столицы также напомнили, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где можно набрать питьевую воду.
Напомним, сегодня утром в четырех районах Киева уже фиксировали снижение давления в водопроводной сети.
Вчера, 7 октября, после российских обстрелов, на правом берегу столицы также возникали перебои с водоснабжением.
Ранее в Минэнерго предупредили, что РФ атаковала важный энергообъект Киева.