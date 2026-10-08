Ситуация со светом в Киеве может резко улучшиться: эксперт назвал сроки

Отключение электричества в Киеве

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Российские атаки в течение последних трех недель были сосредоточены на ключевых элементах энергосистемы Киева, в результате чего ситуация с энергоснабжением столицы существенно осложнилась. При этом часть оборудования находится на плановых ремонтах, которые проводились в рамках подготовки к отопительному сезону.

Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал изданию «Еспресо».

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По его словам, в результате российских ударов были повреждены несколько важных подстанций и других объектов, обеспечивающих передачу электроэнергии в Киев. Даже защищенное оборудование, которое удалось сберечь от полного уничтожения, в некоторых случаях получило повреждения и требует восстановления.

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Ситуацию дополнительно осложняет то, что на части объектов параллельно ведутся плановые ремонтные работы. Из-за этого некоторые элементы энергосистемы, в частности трансформаторы, временно выведены из эксплуатации.

«В последние недели очень сфокусированные удары на том, чтобы отрезать Киев от общенациональной энергосистемы. Именно поэтому в Киеве и в тех регионах, которые фактически подключены через Киев, сейчас сложилась крайне сложная ситуация», — пояснил Харченко.

Эксперт подчеркнул, что энергетики в настоящее время работают в круглосуточном режиме, чтобы отремонтировать поврежденное оборудование и вернуть его в строй. Это должно позволить постепенно увеличить доступные резервы мощности и улучшить ситуацию с электроснабжением.

В то же время Харченко подчеркнул, что его оценка не учитывает возможных новых российских ударов. Если атак не будет, ситуация может начать заметно улучшаться уже в ближайшие дни.

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«Если исключить атаки из рассмотрения, то примерно через сутки-полтора ситуация станет немного легче, а примерно через неделю станет совсем полегче. Но еще раз — я не могу предсказать следующие атаки», — отметил директор Центра исследований энергетики.

Напомним, что в четверг, 8 октября, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что российские ударные дроны атаковали один из важных для энергосистемы Киева объектов.

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