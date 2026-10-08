Киян закликали виїжджати: що сказав Кличко

Атака на Київ

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Через посилення російських ударів по Києву місто фактично переходить у режим виживання.

Про це сказав міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю AFP.

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Він порадив мешканцям, які мають друзів або родичів за межами Києва, розглянути можливість тимчасово виїхати зі столиці.

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«Зараз питання у виживанні», — сказав Кличко.

Водночас він наголосив, що не закликає до повної евакуації Києва. За його словами, масовий виїзд мешканців означав би залишення міста, чого, на його думку, прагне Росія.

У Києві побільшало ударів по критичній інфраструктурі

За словами мера, останніми тижнями Росія змінила тактику та почала активніше атакувати Київ вдень. Під ударами опинилися, зокрема, мости, енергетична інфраструктура та інші важливі для роботи міста об’єкти.

Атаки вже спричиняли перебої з електроенергією, а на початку тижня частина столиці на кілька годин залишалася без води. Після одного з відключень електроенергії тимчасово призупиняли роботу Київського метрополітену.

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Окремо Кличко попередив про наслідки можливого пошкодження системи водопостачання.

«Порушення роботи водної інфраструктури може призвести до достатньо масштабної кризи», — заявив він.

Удар по мостах може ускладнити життя всьому місту

Російські атаки також пошкоджували мости через Дніпро. Міський голова назвав сполучення між лівим і правим берегами одним із ключових факторів функціонування Києва.

За його словами, місто працює над альтернативними понтонними переправами, які мають допомогти зменшити транспортне навантаження у разі проблем з основними мостами.

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Водночас через обстріли Київ уже стикається з перебоями в роботі критичної інфраструктури. Денне населення столиці разом із людьми, які приїжджають до міста на роботу, становить близько 3,5 млн осіб.

Цієї зими Київ готується до найгірших сценаріїв

Міська влада готується до зими, створюючи резервні системи опалення та накопичуючи запаси пального, продуктів і питної води.

Однак Кличко визнав, що навіть масштабна підготовка не гарантує безпеки міста, якщо російські удари виводитимуть із ладу системи протиповітряної оборони та критичну інфраструктуру.

«Незалежно від того, наскільки добре ми підготуємося, якщо протиповітряна оборона не працюватиме, ми можемо опинитися у поганому сценарії», — сказав він.

Мер також заявив, що міська влада має обмежені час, фінансування і кількість працівників для підготовки столиці до зими.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, які отримало AFP, від початку повномасштабної війни російські атаки вбили в Києві щонайменше 534 людини, з них 189 загинули 2026 року — це більше, ніж за весь 2025-й.

Нагадаємо, 8 жовтня внаслідок російських ударів по столиці загинули мирні мешканці. Вранці в Києві декілька разів лунала сирена — оголошували повітряну тривогу. Столицю атакували дрони.

Зокрема, на Софіївській Борщагівці під Києвом ворожий дрон влучив у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

Раніше в Міненерго попередили, що РФ атакувала важливий енергооб’єкт Києва.

Йшлося і про те, що РФ атакувала дроном школу-садочок на Київщині.

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