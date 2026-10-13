Взрыв / © Getty Images

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Россия атаковала Киев поздно вечером 13 октября. Из-за этого в Деснянском районе есть попадание в девятиэтажный дом.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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Атака РФ на Киеве 13 октября — что известно о попадании

Сначала городской голова сообщил о попадании в девятиэтажку в Деснянском районе и пожаре в доме, добавив, что на место уже отправились экстренные службы.

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Впоследствии в том же районе столицы из-за вражеской атаки вспыхнул еще один пожар.

«Также в Деснянском районе, в результате атаки врага, горит складское здание. Экстренные службы направляются на место», — сообщил Кличко.

На места обоих происшествий немедленно выехали специалисты экстренных служб для укрощения огня и ликвидации последствий атак.

Зеленский раскрыл подробности атаки РФ на Киев

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву. Главной целью была ТЭЦ-4 — один из ключевых энергообъектов столицы, туда попадание.

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«Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете в Киев. ТЭЦ-4 — один из основных энергообъектов Киева», — сообщил Зеленский.

Россия атаковала Киев 13 октября — фото, видео

Россия атаковала Киев 13 октября

Росія атакувала Київ 13 жовтня / © соцмережі

Росія атакувала Київ 13 жовтня / © соцмережі

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Напомним, поздно вечером, 13 октября, в Киеве снова раздались взрывы. Столица находится под атакой вражеской баллистики.

Ранее в Соломенском районе Киева зафиксировали попадание беспилотника в офисное здание. Удар пришелся на уровень шестого этажа.

А вчера, 12 октября, вечером армия РФ атаковала Дарницкий район столицы. Там БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 12-16 этажей. Погибли два человека, еще по меньшей мере 11 пострадали.

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