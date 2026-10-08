РФ атаковала важный энергообъект Киева: Шмыгаль сообщил о последствиях

РФ ударила по важному энергообъекту Киева: что известно о последствиях атаки / © Associated Press

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Российские ударные дроны атаковали один из важных для энергосистемы Киева объектов.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

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«Произошла атака на один из важных для Киева энергообъектов. Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет. Привлечены все службы», — сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что работы проводить сложно, поскольку сейчас атака российских дронов продолжается.

Заглавие и характер повреждений энергообъекта министр не уточнил.

Напомним, сегодня вечером, второй раз за сутки, в Киеве и области ввели экстренные отключения света. Утром в столице также вводили экстренные отключения.

Движение поездов метро и работу эскалаторов полностью приостанавливали из-за проблем с внешним энергоснабжением.

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