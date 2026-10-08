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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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РФ атаковала важный энергообъект Киева: Шмыгаль сообщил о последствиях

Российские беспилотники атаковали один из важных для Киева энергообъектов.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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РФ ударила по важному энергообъекту Киева: что известно о последствиях атаки

РФ ударила по важному энергообъекту Киева: что известно о последствиях атаки / © Associated Press

Российские ударные дроны атаковали один из важных для энергосистемы Киева объектов.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

«Произошла атака на один из важных для Киева энергообъектов. Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет. Привлечены все службы», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что работы проводить сложно, поскольку сейчас атака российских дронов продолжается.

Заглавие и характер повреждений энергообъекта министр не уточнил.

Напомним, сегодня вечером, второй раз за сутки, в Киеве и области ввели экстренные отключения света. Утром в столице также вводили экстренные отключения.

Движение поездов метро и работу эскалаторов полностью приостанавливали из-за проблем с внешним энергоснабжением.

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