РФ атаковала школу-садик дроном: последствия удара на Киевщине (фото)

На Киевщине дрон повредил школу-садик

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В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки повреждены школа-садик, детская площадка и окна многоэтажек. В одном из населенных пунктов района также травмировалась женщина.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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В Святопетровском в результате удара вражеского беспилотника загорелась беседка на территории школы-садика. По данным ОВА, на момент атаки все находились в укрытии, поэтому пострадавших непосредственно на территории заведения нет.

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В Бучанском районе Киевщины в результате российской атаки повреждены школа-садик, детская площадка и многоэтажки. Есть раненая.

В результате атаки также повреждены школа-садик и детская площадка возле нее в одном из жилых комплексов. В многоэтажных домах повреждено остекление.

В другом населенном пункте Бучанского района из-за российской атаки травмировалась женщина. У нее диагностировали открытый перелом правой берцовой кости и ушибы. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах работают спасатели ГСЧС и правоохранители.

Напомним, стало известно о смерти двух женщин в Киеве. БпЛА влетел прямо в квартиру.

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Атаки РФ на Киев 7-8 октября — что известно о последствиях

8 октября утром в столице несколько раз звучала сирена — объявляли воздушную тревогу. Столицу атаковали дроны. Погиб один человек.

Враг атаковал и накануне, 7 октября. Он ударил дронами по Киеву. Под ударом находились Оболонский и Деснянский районы. Атака унесла жизни четырех человек, еще 12 получили ранения.

В тот же день в Соломенском районе столицы из-за падения обломков после российской атаки возник пожар в пятиэтажном жилом доме. Мэр Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших в результате российского удара.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: НАЖИВО! Дрон пробил МНОГОВЕРХОВКУ в Киеве, в Прилуках уже 22 ПОГИБШИХ! Что происходит на местах?

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