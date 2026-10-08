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РФ атаковала школу-садик дроном: последствия удара на Киевщине (фото)
Российская атака повредила школу-садик в Святопетровском и остекление многоэтажек. В другом населенном пункте есть раненая.
В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки повреждены школа-садик, детская площадка и окна многоэтажек. В одном из населенных пунктов района также травмировалась женщина.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
В Святопетровском в результате удара вражеского беспилотника загорелась беседка на территории школы-садика. По данным ОВА, на момент атаки все находились в укрытии, поэтому пострадавших непосредственно на территории заведения нет.
В результате атаки также повреждены школа-садик и детская площадка возле нее в одном из жилых комплексов. В многоэтажных домах повреждено остекление.
В другом населенном пункте Бучанского района из-за российской атаки травмировалась женщина. У нее диагностировали открытый перелом правой берцовой кости и ушибы. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
На местах работают спасатели ГСЧС и правоохранители.
Напомним, стало известно о смерти двух женщин в Киеве. БпЛА влетел прямо в квартиру.
Атаки РФ на Киев 7-8 октября — что известно о последствиях
8 октября утром в столице несколько раз звучала сирена — объявляли воздушную тревогу. Столицу атаковали дроны. Погиб один человек.
Враг атаковал и накануне, 7 октября. Он ударил дронами по Киеву. Под ударом находились Оболонский и Деснянский районы. Атака унесла жизни четырех человек, еще 12 получили ранения.
В тот же день в Соломенском районе столицы из-за падения обломков после российской атаки возник пожар в пятиэтажном жилом доме. Мэр Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших в результате российского удара.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: НАЖИВО! Дрон пробил МНОГОВЕРХОВКУ в Киеве, в Прилуках уже 22 ПОГИБШИХ! Что происходит на местах?