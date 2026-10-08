В Киеве мгновенно подорожало такси (фото)

Такси в Киеве

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Вечером 8 октября киевляне столкнулись с перебоями в общественном транспорте. Из-за экстренных отключений электроэнергии временно останавливался метрополитен, возникали задержки движения трамваев и троллейбусов. На этом фоне резко возрос спрос на такси, а вместе с ним и стоимость поездок.

В частности, о ценах сообщает «РБК-Украина».

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Из-за снижения напряжения в сети метро в Киеве временно прекращало движение. Не работали также эскалаторы в подземке. Наземный электротранспорт работал с задержками.

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В результате значительная часть пассажиров начала искать альтернативу общественному транспорту, что повлекло за собой резкое повышение спроса на сервисы заказа автомобилей.

Цены на такси в Киеве 8 октября / © РБК

По состоянию на 18.45 движение поездов на синей и зеленой линиях метро постепенно восстанавливалось, однако с большими интервалами. На красной линии движение на тот момент оставалось приостановленным.

Из-за повышенного спроса поездки на популярных маршрутах существенно подорожали. В частности, поездка от Майдана Незалежности в Осокорки по тарифу «Стандарт» стоила 1101 грн. За Комфорт приходилось заплатить 1249 грн, а тариф Бизнес достигал 1362 грн.

Ненамного дешевле обходилась поездка от Майдана Незалежности в Оболонь: 876 грн за «Стандарт», 984 грн за «Комфорт» и 1088 грн за «Бизнес».

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Напомним, в Киеве возникли проблемы с метро. Остановлено движение поездов и эскалаторов. Это произошло 8 октября из-за снижения напряжения от внешних питающих центров.

Тем временем, в четырех районах столицы зафиксировали снижение давления в водопроводной сети. В «Киевводоканале» объяснили причину и рассказали, когда ситуация стабилизируется.

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