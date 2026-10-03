Удари по мостах Києва: що відомо про атаки, пошкодження та ситуацію з транспортом

© ТСН

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Протягом 1–3 жовтня 2026 року російські війська здійснили цілеспрямовану серію атак безпілотниками по мостах через Дніпро у Києві. Через атаки столиця зіткнулася із серйозними обмеженнями руху між двома берегами Дніпра. Частину переправ повністю або частково закривали, а громадський транспорт переводили на альтернативні маршрути. Місто накрив транспортний колапс.

Все, що відомо про атаки РФ на мости, зібрав ТСН. ua.

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Перша атака: два дрони вдарили по Південному мосту

Перший підтверджений удар по київському мосту стався 1 жовтня. Російські безпілотники атакували Південний міст — було зафіксовано два влучання поблизу його опорної частини.

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На момент атаки мостом рухався поїзд метро. Вибухова хвиля через вентиляційну систему занесла до вагонів пил. Пасажири та машиніст не постраждали. Потяг після цього доправили до електродепо для додаткового огляду.

Дата публікації 12:45, 01.10.26 Кількість переглядів 505 Влучання «Шахеда» по Південному мосту в Києві зняли на відео

Після атаки рух метро Південним мостом тимчасово припинили.

Фахівці обстежили споруду. На першому етапі вони не виявили критичних пошкоджень, після чого наземний громадський транспорт через міст почав повертатися до звичайних маршрутів.

Увечері Південний міст атакували знову

Пізніше 1 жовтня російський дрон знову влучив у Південний міст. Цього разу було пошкоджено дорожнє полотно, одну з опор, відбійник та захисне бетонне загородження метрополітену.

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© фото з соцмереж

Після повторного удару рух метро та наземного громадського транспорту через міст знову зупинили.

Нові атаки

Вранці 2 жовтня Південний міст знову опинився під ударом і був перекритий.

Наприкінці дня, о 17:59, міський голова Віталій Кличко повідомив про п’яте влучання в об’єкт за дві доби.

3 жовтня 2026 року ворог розширив географію ударів. Близько 06:50 ранку реактивний БпЛА завдав удару по Північному мосту столиці.

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«На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили», — повідоми мер Києва Віталій Кличко.

Дата публікації 08:10, 03.10.26 Кількість переглядів 220 Північний міст — момент удару потрапив на відео

Люди годинами стоять у заторах

Через те, що мости постійно стали перекривати, Київ накрив транспортний колапс.

Наприклад, сьогодні вранці утворився затор з Троєщини у бік Північного мосту.

Вчора Київ також зіткнувся з серйозними проблемами з транспортом. Через обмеження на мостах люди годинами не могли дістатися додому. Через переповнені автобуси й маршрутки чимало киян змушені переходити мости пішки, щоб дістатися додому.

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

Ціни на таксі — просто «космос»

У Києві через перекриття мостів ціни на таксі злетіли до 1400-1600 гривень. Різке подорожчання поїздок відбулося на тлі масштабних обмежень руху через Дніпро.

Навіщо Путінові київські мости

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов зазначає, що удари по Південному мосту — це не цілеспрямоване нищення переправи, а лише транспортний компонент.

«Дуже схоже, що у росіян є певний перелік об’єктів у Києві для ураження реактивними дронами та балістикою: умовні наука, логістика, управління і транспорт. А Південний міст потрапив саме до транспортної частини. Колись вони цілеспрямовано били по трамвайному депо у Харкові, тепер вирішили і в Києві виконати таке завдання. Тим більше, це єдиний міст, який у столиці перевозить пасажирів лінією метро під час „жовтої“ тривоги. Гадаю, саме тому у Москві його позначили як пріоритетну ціль, щоб створити у місті транспортний колапс, хаос на автошляхах і паніку серед містян», — підсумовує Дмитро Беспалов.

Чи можуть БПЛА знищити мости

«Якщо удар російського „Шахеда“ влучить у бетонну частину Південного мосту, то з його конструкцією нічого страшного не станеться. Але на кожній мостовій споруді є слабкі вузли, а ураження їх боєприпасами, особливо систематично і цілеспрямовано, може призвести до втрати тримальної здатності певних елементів, і як наслідок, всієї споруди», — розповідає ТСН.ua Дмитро Беспалов.

Тобто значної шкоди Південному мосту ворог може завдати, якщо систематично битиме у одне зі слабких його місць, а це дуже складно зробити, враховуючи масштаби споруди.

«Зруйнувати Південний міст дронами ворогу не вдасться. Для руйнації потрібно щось значно потужніше і у великій кількості. Я не військовий експерт, але, гадаю, це суто математична задача, як це колись було з Антонівським мостом на Херсонщині. Тобто існує конкретна кількість засобів ураження, яку треба використати для того, щоб вивести з ладу будь-який міст, зруйнувати його і зробити непридатним для експлуатації. Щоб це теоретично зробити з Південним мостом знадобиться десятки або навіть сотні засобів ураження», — пояснює експерт.

Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків «АОПА Україна» Геннадій Хазан у коментарі «Київ 24» додав, що бойова частина реактивного безпілотника може містити до 50 кг вибухової речовини, чого недостатньо для значного руйнування потужної мостової конструкції.

На його думку, удари по мостах поки мають переважно психологічний ефект.

Мережа вибухнула мемами через ситуацію з мостами Києва

Чимала кількість киян навіть у такий важкий період не втрачає можливості пожартувати. У Мережі з’явилося чимало мемів з приводу заторів і перекриття руху.

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