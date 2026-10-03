Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

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Цими вихідними у Києві та на Київщині утримається суха й тепла погода з температурою до +18 градусів, однак уночі синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту.

Як прогнозує українська синоптикиня Наталка Діденко у Києві найближчими вихідними погода буде сухою ясною та сонячною, максимальна температура повітря у столиці очікується близько +18 градусів вище нуля. Як зазначає Діденко, дощі та похолодання очікуються 9-10 жовтня.

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За даними Українського гідрометцентру, 3 жовтня на Київщині буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура по повітря області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів тепла. Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у регіоні: вночі 03-04 жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси морозу. У Київській області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

У столиці 3 жовтня синоптики прогнозують вночі +4…+6 градуси тепла, а вдень очікується до +16…+18 градусів вище нуля.

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині 3 жовтня / © Укргідрометцентр

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ранок та вечір 3 жовтня у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +11 до +17 градусів тепла.

Погода у Києві 3 жовтня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 жовтня.

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