У Києві знову атакували міст - перші деталі удару

Північний міст / © УНІАН

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У Києві російський реактивний БпЛА вранці у суботу, 3 жовтня, влучив у Північний міст.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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«На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили», — зазначив він.

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Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА курсом на Північний міст близько 06:37, після чого у столиці пролунав вибух.

Наразі офіційної інформації про характер та масштаби пошкоджень споруди немає.

Зміни руху транспорта

Затримується рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 та тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47 через перекриття руху Північним мостом. Затримується рух автобусів №№ 21, 73, 101.

Рух автобусів №№ 21, 73, 101 організовано за маршрутом:

Подільський мостовий перехід — ст. м. «Поштова площа» — Європейська площа.

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Удари по мостах у Києві — що відомо

1 та 2 жовтня війська РФ завдали ударів дронами по Південному мосту у Києві, внаслідок чого було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та захисне бетонне полотно метрополітену. Міст повністю перекритий для руху автотранспорту та метро.

Після ще одного удару, вранці 2 жовтня, Південний міст перекрили в обидва напрямки, на мосту Метро обмежили рух однією смугою з лівого на правий берег, а на мосту Патона повністю зупинили рух з правого на лівий. Через перекриття у Києві у п’ятницю утворився транспортний колапс: на дорогах значні затори, на зупинках громадського транспорту скупчення пасажирів.

Частину автобусів, які курсують мостом Патона, перенаправили через Дарницький міст. Згодом, як повідомила речниця КМВА Катерина Поп, рух мостом Патона відновили в обох напрямках. Пошкодження Південного мосту наразі оцінюють, а рішення щодо руху транспорту ухвалить Рада оборони міста.

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Росія може застосовувати на далекобійних дронах кумулятивні заряди проти великих посилених цілей на кшталт Південного мосту. Але для значної шкоди потрібні повторні точні удари за короткий час, а тип бойової частини, яку використали цього разу, поки невідомий.

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