Після удару РФ на Київщині спалахнули склади: є поранені, серед них дитина

Дим / © Associated Press

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У Бучанському районі на Київщині внаслідок чергової атаки російських військ ввечері 2 жовтня виникла пожежа на території складських приміщень.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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Атака РФ на Київщину — що відомо

За даними ОВА, внаслідок обстрілу будівлі складів зазнали пошкоджень, після чого спалахнув вогонь. Інформація про загиблих або травмованих після цього інциденту наразі не надходила.

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Як додав очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, внаслідок російського удару по Гостомелю поранення дістали двоє людей.

«66-річний чоловік дістав опіки тіла, а також закриту травму живота. Його госпіталізували до місцевої лікарні. 8-річна дівчинка дістала осколкове поранення нижньої кінцівки», — зазначив Ткаченко.

На місці події одразу розпочали роботу всі оперативні служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 2 жовтня, російська терористична армія завдала ще одного удару по Південному мосту в Києві.

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Також російські війська атакували Харків керованими авіабомбами, вдаривши по приватному сектору.

За словами Зеленського, мета РФ ще від 2022 року — щоб українці залишили Київ і «щоб можна було показати: якщо у вас немає столиці, то у вас немає країни».

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