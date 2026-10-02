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- Київ
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Рух на мостах Києва обмежують: що відомо про зміни руху транспорту
Південний міст після кількох атак російських військ повністю закритий.
У Києві під час повітряних тривог діють тимчасові обмеження дорожнього руху на кількох мостах через Дніпро.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на правоохоронців.
Зокрема, на Дарницькому мосту рух транспорту здійснюється лише однією смугою — з правого на лівий берег.
На мосту Метро під час повітряної тривоги перекривають рух транспорту з лівого на правий берег, на Подільському мостовому переході — також у напрямку правого берега.
Окремо в КМДА наголосили, що Південний міст після кількох атак російських військ повністю закритий для руху автотранспорту та метро. Обмеження діють незалежно від того, чи оголошена в столиці повітряна тривога.
Через перекриття руху на Подільському мостовому переході в напрямку правого берега змінили маршрути автобусів №№ 110, 111 та 112. Вони курсують Північним мостом.
Також змінився маршрут автобуса №1-М через перекриття руху мостом Метро. Рух цього автобуса організували через Подільський мостовий перехід.
У КМДА закликали киян враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та маршрутів.
У столичній адміністрації зазначили, що інформація про зміни буде оновлюватися.
Удари по Південному мосту — що відомо
Нагадаємо, у п’ятницю, 2 жовтня, російська терористична армія завдала ще одного удару по Південному мосту в Києві.
Це сталося після того, як міська влада оголосила, що готується відновити повноцінний рух поїздів «зеленою» гілкою метрополітену, яка проходить через міст.
Під час нічної атаки 2 жовтня Південний міст також став ціллю російського удару.
Раніше, 1 жовтня, російський дрон типу «Шахед» влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро.