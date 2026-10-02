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- Киев
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Движение на мостах Киева ограничивают: что известно об изменениях движения транспорта
Южный мост после нескольких атак российских войск полностью закрыт.
В Киеве во время воздушных тревог вводятся временные ограничения дорожного движения на нескольких мостах через Днепр.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на правоохранительные органы.
В частности, на Дарницком мосту движение транспорта осуществляется только по одной полосе — с правого на левый берег.
На мосту Метро во время воздушной тревоги перекрывают движение транспорта с левого на правый берег, на Подольском мостовом переходе— также в направлении правого берега.
В КГГА отдельно подчеркнули, что Южный мост после нескольких атак российских войск полностью закрыт для движения автотранспорта и метро. Ограничения действуют независимо от того, объявлена ли в столице воздушная тревога.
В связи с перекрытием движения на Подольском мостовом переходе в направлении правого берега изменены маршруты автобусов №№ 110, 111 и 112. Они курсируют по Северному мосту.
Также изменился маршрут автобуса №1-М из-за перекрытия движения по мосту Метро. Движение этого автобуса организовали через Подольский мостовой переход.
В КГГА призвали киевлян учитывать временные ограничения при планировании поездок и маршрутов.
В администрации столицы отметили, что информация об изменениях будет обновляться.
Удары по Южному мосту — что известно
Напомним, в пятницу, 2 октября, российская террористическая армия нанесла очередной удар по Южному мосту в Киеве.
Это произошло после того, как городские власти объявили, что готовятся возобновить полноценное движение поездов по «зеленой» линии метрополитена, проходящей через мост.
Во время ночной атаки 2 октября Южный мост также стал целью российского удара.
Ранее, 1 октября, российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение возле проезжей части Южного моста в тот момент, когда по нему двигался поезд метро.