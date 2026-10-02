Движение на мостах Киева ограничивают: что известно об изменениях движения транспорта

Мост Метро в Киеве / © УНИАН

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В Киеве во время воздушных тревог вводятся временные ограничения дорожного движения на нескольких мостах через Днепр.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на правоохранительные органы.

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В частности, на Дарницком мосту движение транспорта осуществляется только по одной полосе — с правого на левый берег.

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На мосту Метро во время воздушной тревоги перекрывают движение транспорта с левого на правый берег, на Подольском мостовом переходе— также в направлении правого берега.

В КГГА отдельно подчеркнули, что Южный мост после нескольких атак российских войск полностью закрыт для движения автотранспорта и метро. Ограничения действуют независимо от того, объявлена ли в столице воздушная тревога.

В связи с перекрытием движения на Подольском мостовом переходе в направлении правого берега изменены маршруты автобусов №№ 110, 111 и 112. Они курсируют по Северному мосту.

Также изменился маршрут автобуса №1-М из-за перекрытия движения по мосту Метро. Движение этого автобуса организовали через Подольский мостовой переход.

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В КГГА призвали киевлян учитывать временные ограничения при планировании поездок и маршрутов.

В администрации столицы отметили, что информация об изменениях будет обновляться.

Удары по Южному мосту — что известно

Напомним, в пятницу, 2 октября, российская террористическая армия нанесла очередной удар по Южному мосту в Киеве.

Это произошло после того, как городские власти объявили, что готовятся возобновить полноценное движение поездов по «зеленой» линии метрополитена, проходящей через мост.

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Во время ночной атаки 2 октября Южный мост также стал целью российского удара.

Ранее, 1 октября, российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение возле проезжей части Южного моста в тот момент, когда по нему двигался поезд метро.

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