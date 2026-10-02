Смогут ли российские удары по мостам парализовать Киев: военный эксперт оценил реальную угрозу

Южный мост / © УНИАН

Реклама

Российские оккупанты вряд ли смогут полностью уничтожить ключевые мосты Киева через их крепкую советскую конструкцию, однако их главной целью является существенное снижение пропускной способности и усложнение военной логистики между берегами Днепра.

В то же время, одним из глобальных решений проблемы является строительство подземного тоннеля, рассказал в комментарии УНИАН бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак, комментируя удары РФ по Южному мосту в Киеве.

Реклама

«Как такой пример — Антоновский мост в Херсоне. Наши военные очень долго пытались его разрушить, чтобы перерезать россиянам дорогу. Это было невероятно сложно. Поэтому я думаю, что мосты устоят. Другой вопрос, что пропускная способность может очень существенно просесть. И я думаю, что РФ делает акцент именно на этом. Им не так важно разрушить эти мосты, как сделать так, чтобы по ним не перемещались военные грузовики — с дронами, взрывчаткой, снарядами, а также тяжелая техника, как на левый берег, на фронт, так и на правый, на ремонт», — пояснил он.

Реклама

Ступак добавил, что на фоне этих ударов Украине может понадобиться ограничивать движение мостами:

«Например, могут оставлять для проезда только одну полосу вместо трех, потому что ситуация сложная», — сказал Ступак.

На вопрос, способны ли удары баллистики по мосту еще сильнее усложнить ситуацию, эксперт ответил:

«Раньше они избегали подобных ударов. Возможно вопрос в точности этих ракет. Поскольку даже западное высокоточное оружие испытывает с этим проблемы. Мы помним перехваченный разговор немецких военных. Они говорили, что попасть по Крымскому мосту ракетами очень сложно. А ведь это немецкое оружие, бундесмашина и даже они сомневались в этом».

Реклама

Как решить эту проблему в длительной перспективе

Ступак отметил, что после войны Украине следует серьезно заняться вопросом создания подземного переезда через Днепр, в первую очередь для военных нужд, чтобы подобных угроз не возникало в будущем.

«Нам нужен хотя бы один такой тоннель. Я понимаю, это миллиарды долларов. Но хотя бы один такой тоннель мы должны иметь», — объяснил он.

На уточнение о том, что во времена СССР в Киеве пытались построить такой тоннель под Днепром, однако этого не получилось, эксперт ответил:

«Насколько я знаю, у нас не было технических возможностей реализовать этот проект. Также во времена СССР хотели построить мост там, где сейчас стоит Крымский мост. Но тогда не было возможности. Но уже прошло много лет, появились технические решения, и это уже можно делать. Вопрос только в финансировании. Но для нас это вопрос выживания. Его нужно построить хотя бы для военных нужд. Чтобы он охранялся, находился под водой, было несколько въездов и выездов, проверялись все грузы».

Реклама

Как сейчас Украина может уменьшить последствия ударов по мостам

Военный эксперт отметил, что украинские власти уже принимают меры для обороны города.

«Насколько мне известно, сейчас задача №1 для ПВО — это оборона мостов. Защиту усиливают. Насколько мне известно, за вчера процент сбития российских дронов подскочил до 85%. Я пока не могу сказать, насколько правдива эта информация, но такой уровень вдохновляет на то, что мосты исцеляют», — пояснил он.

По словам Ступака, Украина также должна быстро реагировать на российские попадания по мостам, чтобы трафик полностью не остановился.

«Его могут постоянно ремонтировать. Повредили — сразу ремонтируют, подтягивают. Возможно, будут сетку ставить», — отметил Ступак.

На вопрос, способны ли сетки оградить мосты от «Шахедов», эксперт ответил:

«Если речь идет об обычном „Шахеде“, я думаю, что да, но когда реактивный… Специалисты из этой сферы говорят, что в этих дронах просто огромная кинетическая сила. Они летят на большой скорости и могут пробивать определенные сооружения только по инерции и уже позже снутри взрываться. поэтому есть риски, что сетки могут не выдержать. Но мне кажется, что надо пробовать».

Отвечая на вопрос о том, могут ли помочь решить эту проблему понтонные переправы, Ступак резюмировал:

«Вообще нет. Все же видели пробки с левого берега утром и с правого вечера. Это какого размера должен быть понтон. Надо, чтобы эти авто где-то выстраивались в очередь. Они скапливаются. Там за пару минут может 40 автомобилей приехать, если не больше. А где они будут выгружаться? По-моему, оно не сработает. Для военных нужд еще можно сделать. Но надо делать эту переправу по руслу ниже, чтобы лишние глаза ее не видели. Но ведь понимаем, если этот участок будет сделан, куда приезжают автомобили, отстаиваются, потом загружаются, россияне это вычислят, они же увидят из дронов и будут ракетами атаковать».

Напомним, во время ночной атаки на Киев 2 октября зафиксировано новое попадание в Южный мост. Экстренные службы работают на месте.

Ранее, 1 октября, российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение у проезжей части Южного моста в момент, когда по нему двигался поезд метро. Пассажиры сообщали о взрыве, вспышке и задымлении в вагоне, взрывной волной выбило окна. По предварительным данным, пострадавших не было.

Отметим, что Южный мост в Киеве бомбят не просто так, это часть большего плана Путина: ISW назвал цели.

Новости партнеров

Новости партнеров