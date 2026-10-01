В Киеве "Шахед" ударил по Южному мосту во время движения поезда метро — обновлено (фото, видео)

Огонь на Южном мосту в Киеве после дроновой атаки 1 октября / © из соцсетей

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В Киеве 1 октября российский дрон «Шахед» атаковал Южный мост прямо во время движения поезда метро. В вагоне появился дым, однако обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили местный телеграм-канал «Київ city», «5 канал» и городской голова Киева Виталий Кличко и КГГА.

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В столице дрон типа «Шахед» попал в ограждение у проезжей части Южного моста в момент, когда по нему двигался поезд метро.

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Последствия удара по Южному мосту

Пассажиры рассказали, что услышали взрыв и увидели вспышку. После этого в вагоне появился дым, а из вентиляционной системы начал сыпаться пепел. Кроме того, взрывной волной в поезде выбило окна.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Поезд продолжил движение и добрался до станции «Выдубичи», где пассажиры вышли из вагона.

Корреспондентка «5 канала» Марьяна Микитенко стала свидетелем удара российского беспилотника по Южному мосту. По словам журналистки, в момент атаки она находилась в вагоне метро. Один из пассажиров внезапно воскликнул: «Шахед». После этого раздался взрыв, а из вентиляции вагона начал сыпаться пепел.

«Люди не пострадали в вагоне метро, в котором находилась. Поезд довез людей до станции «Выдубичи», до правого берега. Затем он не продолжил свое движение. За людьми уже тогда приехал другой поезд, уже курсировавший по зеленой ветке метро», — рассказала Микитенко.

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Кличко об атаке на Южный мост

Впоследствии Кличко проинформировал, что произошло два попадания БпЛА вблизи опорной части Южного моста.

«Сейчас движение метро и наземного общественного транспорта мостом остановили. Специалисты КП „Киевавтодормост“ обследуют состояние сооружения после попаданий», — написал городской голова в Сети.

«Около 11:30 во время движения поезда через систему вентиляции в салон попала пыль в результате взрывной волны. Пассажиры и машинист не пострадали. Стекла и конструкции вагона не повреждены. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра», — сообщили в КГГА об атаке.

Как работает «зеленая» ветка метро в Киеве сейчас

Там также сообщили, что поезда «зеленой» линии метро двигаются только по подземным участкам:

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«Сырец» — «Выдубичи»;

«Осокорки» — «Красный хутор».

Автобусы №№ 22, 91 будут курсировать через Дарницкий железнодорожный мост в обоих направлениях.

Дым над Южным мостом после «прилета» / © Труха

Дата публикации 12:45, 01.10.26 Количество просмотров 73 Попадание «Шахеда» по Южному мосту в Киеве сняли на видео

Напомним, РФ ночью атаковала Киев дронами: в Соломенском районе горели первый этаж 16-этажки и машины, а в Оболонском — складское помещение. Известно об одном пострадавшем.

Утром 1 октября российский дрон попал в здание школы в Соломенском районе Киева, повредив фасад на уровне третьего этажа. В результате удара возник пожар, а боевая часть БпЛА упала внутрь помещения, но не сдетонировала. Более 100 учеников и около 60 работников заведения во время атаки находились в укрытии, обошлись без пострадавших.

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