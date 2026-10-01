РФ пытается обесточить левобережный Киев: энергетик рассказал об ударах по ТЭЦ-5

Энергетика / © Associated Press

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Российские войска нанесли пять ракетных ударов по Дарницкой ТЭЦ-5 в Киеве. Да, враг пытается создать проблемы с электроснабжением левого берега столицы.

Об этом в эфире «Киевского времени» заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

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По его словам, из-за повреждения энергетической инфраструктуры диспетчеры вынуждены, прежде всего, ограничивать электроснабжение крупных коммерческих потребителей.

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Эксперт отметил, что экстренные отключения в Киеве связаны не только с дефицитом электроэнергии. На ситуацию также влияют повреждения оборудования на локальных подстанциях.

В то же время ремонтные бригады не всегда могут оперативно попасть в поврежденные объекты из-за угрозы повторных российских ударов.

«Враг пытается сегодня уже в третий раз перебить линию электропередач, которая проходит над Днепром от подстанции Дарницкой ТЭЦ», — сказал Игнатьев.

Таким образом, по словам эксперта, российские удары создают дополнительные риски для стабильности электроснабжения левобережных районов Киева.

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Напомним, в Киеве прогнозируют, что ситуация с отоплением на левом берегу зимой 2026 года может быть лучше, чем в прошлом. В случае новых атак на ТЭЦ правительство планирует привлекать дополнительных специалистов по смежным отраслям для более быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры. Также сообщается о подготовке оборудования и дополнительном финансировании со стороны ДТЭК. В то же время эксперты отмечают риски для жилого фонда и необходимость заранее готовить дома к отопительному сезону.

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