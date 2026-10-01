Вогонь на Південному мосту в Києві після дронової атаки 1 жовтня / © із соцмереж

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У Києві 1 жовтня російський дрон «Шахед» атакував Південний міст просто під час руху потяга метро. У вагоні з’явився дим, проте минулося без постраждалих.

Про це повідомили місцевий телеграм-канал «Київ city», «5 канал», міський голова Києва Віталій Кличко та КМДА.

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У столиці дрон типу «Шахед» влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро.

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Наслідки удару по Південному мосту

Пасажири розповіли, що почули вибух і побачили спалах. Після цього у вагоні з’явився дим, а з вентиляційної системи почав сипатися попіл. Крім того, вибуховою хвилею у потязі вибило вікна.

За попередніми даними, ніхто з пасажирів не постраждав. Потяг продовжив рух і дістався станції «Видубичі», де пасажири вийшли з вагона.

Кореспондентка «5 каналу» Мар’яна Микитенко стала свідком удару російського безпілотника по Південному мосту. За словами журналістки, у момент атаки вона перебувала у вагоні метро. Один із пасажирів раптово вигукнув: «Шахед». Після цього пролунав вибух, а з вентиляції вагона почав сипатися попіл.

«Люди не постраждали у вагоні метро, в якому перебувала. Потяг довіз людей до станції «Видубичі», до правого берега. Потім він не продовжив свій рух. За людьми вже тоді приїхав інший потяг, який вже курсував по зеленій гілці метро», — розповіла Микитенко.

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Кличко про атаку на Південний міст

Згодом Кличко поінформував, що сталося два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

«Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП „Київавтошляхміст“обстежують стан споруди після влучань“, — написав міський голова в Мережі.

«Близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали. Скло й конструкції вагона не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду», — поінформували в КМДА щодо атаки.

Як працює «зелена» гілка метро в Києві зараз

Там також повідомили, що поїзди «зеленої» лінії метро рухаються лише підземними ділянками:

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«Сирець» — «Видубичі»;

«Осокорки» — «Червоний хутір».

Автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Дим над Південним мостом після «прильоту» / © Труха

Дата публікації 12:45, 01.10.26 Кількість переглядів 95 Влучання «Шахеда» по Південному мосту в Києві зняли на відео

Нагадаємо, РФ вночі атакувала Київ дронами: у Солом’янському районі горіли перший поверх 16-поверхівки та автівки, а в Оболонському — складське приміщення. Відомо про одного постраждалого.

Зранку 1 жовтня російський дрон влучив у будівлю школи в Солом’янському районі Києва, пошкодивши фасад на рівні третього поверху. Унаслідок удару виникла пожежа, а бойова частина БпЛА впала всередину приміщення, але не здетонувала. Понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу під час атаки перебували в укритті, минулося без постраждалих.

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