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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ снова ударила по Южному мосту в Киеве

Во время ночной атаки на Киев зафиксировали новое попадание в Южный мост, а в Голосеевском районе обломки повредили нежилое здание и несколько автомобилей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Южный мост

Южный мост / © Киевская городская прокуратура

В Киеве в ночь на 2 октября зафиксировали новые последствия российской атаки.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

По его словам, произошло повторное попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место.

Кроме того, в Голосеевском районе обломки рухнули на открытой территории.

В результате падения обломков повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей.

Пожар не возник. Информации о пострадавших нет.

Детали и масштабы последствий атаки уточняются.

По данным Киевской ОВА, в течение последних суток в результате российских атак на Киевщине пострадали шесть человек . В общей сложности повреждено 42 объекта в шести районах области, преимущественно частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Больше разрушений зафиксировали в Обуховском районе — там повреждены 24 объекта. Также последствия атак зафиксировали в Броварском, Бучанском, Белоцерковском, Фастовском и Бориспольском районах. На местах работают экстренные службы.

В Киеве 1 октября российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение у проезжей части Южного моста в момент, когда по нему двигался поезд метро. Пассажиры сообщали о взрыве, вспышке и задымлении в вагоне, взрывной волной выбило окна. По предварительным данным, пострадавших не было.

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