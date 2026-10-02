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- Киев
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РФ снова ударила по Южному мосту в Киеве
Во время ночной атаки на Киев зафиксировали новое попадание в Южный мост, а в Голосеевском районе обломки повредили нежилое здание и несколько автомобилей.
В Киеве в ночь на 2 октября зафиксировали новые последствия российской атаки.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .
По его словам, произошло повторное попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место.
Кроме того, в Голосеевском районе обломки рухнули на открытой территории.
В результате падения обломков повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей.
Пожар не возник. Информации о пострадавших нет.
Детали и масштабы последствий атаки уточняются.
По данным Киевской ОВА, в течение последних суток в результате российских атак на Киевщине пострадали шесть человек . В общей сложности повреждено 42 объекта в шести районах области, преимущественно частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.
Больше разрушений зафиксировали в Обуховском районе — там повреждены 24 объекта. Также последствия атак зафиксировали в Броварском, Бучанском, Белоцерковском, Фастовском и Бориспольском районах. На местах работают экстренные службы.
В Киеве 1 октября российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение у проезжей части Южного моста в момент, когда по нему двигался поезд метро. Пассажиры сообщали о взрыве, вспышке и задымлении в вагоне, взрывной волной выбило окна. По предварительным данным, пострадавших не было.