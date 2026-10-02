Когда метро через Южный мост снова поедет: у Кличко объяснили, чего ждут для старта поездов

Южный мост / © Архів

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В Киеве готовятся восстановить полноценное движение поездов по «зеленой» ветке метрополитена через подвергшийся враждебным атакам Южный мост. Сейчас подземка ждет ключевого заключения специалистов по техническому состоянию мостового перехода.

Об этом по итогам заседания Совета обороны Киева сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

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По словам Кличко, Киевский метрополитен технически готов запустить движение поездов по Южному мосту после последних обстрелов, в том числе и во время желтого уровня воздушной тревоги.

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В то же время, окончательное решение о возобновлении пассажирских перевозок будет принято только после того, как мэрия получит экспертное заключение от научных институтов. Соответствующее обращение по обследованию состояния сооружения уже направило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В настоящее время специалисты обследуют конструкции моста, чтобы обеспечить полную безопасность пассажиров во время движения поездов.

Ранее мы писали о том, что власти Киева созвали срочный Совет обороны из-за ситуации с мостами.

Напомним, во время ночной атаки на Киев 2 октября зафиксировано новое попадание в Южный мост. Экстренные службы работают на месте.

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Ранее, 1 октября, российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение у проезжей части Южного моста в момент, когда по нему двигался поезд метро. Пассажиры сообщали о взрыве, вспышке и задымлении в вагоне, взрывной волной выбило окна. По предварительным данным, пострадавших не было.

Отметим, что Южный мост в Киеве бомбят не просто так, это часть большего плана Путина: в ISW назвали цели.

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