Пробки в Киеве из-за атак на мост: где перекрыто движение

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Утро 2 октября в Киеве началось с масштабных пробок из-за ограничений движения по мостам после новых российских атак. Наиболее сложная ситуация сложилась на дорогах между левым и правым берегами столицы — пробки фиксируются, в частности, на Печерске и Днепровской набережной.

ТСН.ua собрал всю доступную информацию о ситуации на дорогах столицы, перекрытии мостов, изменениях в работе общественного транспорта и ценах на такси между берегами Киева.

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На Осокорках образовались очереди пассажиров, ожидающих общественный транспорт в направлении правого берега. На фоне транспортных проблем резко выросла и стоимость поездок на такси. На скриншотах из приложений видно, что утром стоимость поездки с левого берега на правый превышала тысячу гривен. В одном из сервисов стандартная поездка оценивалась в 1056 грн, комфорт-класс — в 1189 грн, бизнес-класс — в 1323 грн. В другом сервисе цены достигали 1609–2299 грн в зависимости от класса автомобиля.

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Цены на такси. Фото: скриншоты\INSIDER UA

Цены на такси. Фото: скриншоты\INSIDER UA

Какие мосты перекрыты и как движется транспорт

В связи с последствиями российских атак в столице ввели временные ограничения. Южный мост перекрыли в обоих направлениях, а автобусы № 22 и № 91 направили через Дарницкий мост. Мост Патона также перекрыли в обоих направлениях, из-за чего автобусы № 51, № 55, № 115 и № 118-Д перевели на объездной маршрут через Дарницкий мост.

Изменения коснулись и троллейбусов: №43 курсирует между «Кибцентром» и площадью Лыбидской, а №50 — между улицей Милославской и Дарницкой площадью. По мосту «Метро» ограничили движение в направлении правого берега, поэтому автобус №1-М направили через Подольский мост.

Позже в КГГА сообщили, что движение части общественного транспорта удалось возобновить. Автобусы № 51, № 55, № 115, № 118-Д и троллейбусы № 43 и № 50 вновь курсируют по своим обычным маршрутам.

Также возобновил движение автобус №1-М. В то же время из-за сложной дорожной ситуации общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания.

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Что стоит за атаками на Южный мост в Киеве

Удары по Южному мосту в Киеве являются частью более широкой воздушной кампании России, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW). Её цель — нанести ущерб украинской экономике и осложнить повседневную жизнь жителей столицы.

Российские «военные корреспонденты» заявляют, что атаки на мост направлены на блокирование транспортных потоков. По их утверждениям, повторные удары по одному и тому же участку должны привести к накоплению повреждений конструкции.

Аналитики ISW отмечают, что Россия наносит удары по гражданским объектам днём и ночью, пытаясь дезорганизовать повседневную жизнь киевлян и нарушить работу городской инфраструктуры. Кроме того, удары направлены на нанесение ущерба экономике Украины за счет затруднения логистики, а также перевозки пассажиров и грузов.

Удары по Южному мосту — последние новости

Напомним, 1 октября российский беспилотник атаковал Южный мост в Киеве в тот момент, когда по нему двигался поезд метро. По данным городских властей, было зафиксировано два попадания БПЛА вблизи опорной части моста.

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В результате взрывной волны в салон поезда через систему вентиляции попала пыль. Пассажиры и машинист не пострадали. После взрыва движение метро и наземного общественного транспорта через Южный мост было временно приостановлено.

Южный мост в Киеве подвергся повторному удару со стороны России уже на следующую ночь после предыдущей атаки. Новое попадание было зафиксировано в ночь на 2 октября.

В то же время политолог Вадим Денисенко высказал предположение, что атаки на Южный мост могут свидетельствовать об изменении российской тактики и выходе за одну из негласных «красных линий» войны. По его словам, ранее якобы действовало неформальное правило, согласно которому Украина не наносила удары по Крымскому мосту, а Россия — по мостам через Днепр.

Денисенко связывает возможное изменение тактики с появлением реактивных «Шахедов». По его мнению, РФ может проверять, способны ли серийные точечные удары такими дронами повредить мост настолько, чтобы временно вывести его из эксплуатации.

«Мост — довольно прочная конструкция, и одним ударом его не снести. Но целенаправленные удары по одной точке в теории могут дать результат. Сейчас россияне начали этот „эксперимент“», — добавил Денисенко.

Он nfrj; предполагает, что Москва осознает возможность ответных ударов Украины по Крымскому мосту, однако этот объект уже не имеет для Кремля такого символического значения, как в начале полномасштабной войны.

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