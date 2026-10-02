Когда Киеву включат тепло: в КГГА назвали ключевое условие для старта отопительного сезона

Когда будут включать отопление в Киеве

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Киев полностью завершил основные технические работы и готов к старту отопительного сезона, однако подачу тепла в жилые дома начнут только после ощутимого похолодания.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев в эфире Новости.LIVE.

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По его словам, текущие благоприятные погодные условия позволяют городу экономить энергоносители и использовать это время для дополнительных профилактических работ на сетях.

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В то же время социальная сфера столицы сможет войти в отопительный сезон раньше жилого сектора. Медицинские учреждения, детские сады и школы могут получить тепло по решению их руководителей — для этого достаточно подать соответствующую заявку.

Массовый запуск отопления для жителей столицы произойдет сразу же после того, как среднесуточная температура воздуха заметно снизится.

Напомним, ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил о том, что из-за возможных российских ударов по энергетической инфраструктуре зимой в Киеве могут возникнуть перебои с теплоснабжением. Наибольший риск — на левом берегу столицы. По его словам, Россия не отказалась от планов атаковать энергетические объекты, а крупные киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно полностью оградить от баллистических ракет.

«Самый уязвимый левый берег — Троещина, Дарницкий район, частично Деснянский район», — подчеркнул Рябцев.

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В то же время эксперт отмечает, что многое будет зависеть от работы Сил обороны и энергетиков, которые готовятся к возможным кризисным ситуациям. Впрочем, точно спрогнозировать продолжительность перебоев с теплом пока невозможно, а базовый сценарий не предполагает таких масштабных проблем, как прошлой зимой.

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