Коли Києву увімкнуть тепло: у КМДА назвали ключову умову для старту опалювального сезону

Коли вмикатимуть опалення у Києві

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Київ повністю завершив основні технічні роботи та готовий до старту опалювального сезону, однак подачу тепла до житлових будинків розпочнуть лише після відчутного похолодання.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв в етері Новини.LIVE.

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За його словами, поточні сприятливі погодні умови дозволяють місту економити енергоносії та використовувати цей час для проведення додаткових профілактичних робіт на мережах.

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Водночас соціальна сфера столиці зможе увійти в опалювальний сезон раніше за житловий сектор. Медичні заклади, дитячі садки та школи мають можливість отримати тепло за рішенням їхніх керівників — для цього достатньо подати відповідну заявку.

Масовий запуск опалення для мешканців столиці відбудеться одразу після того, як середньодобова температура повітря помітно знизиться.

Нагадаємо, раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив про те, що через можливі російські удари по енергетичній інфраструктурі взимку в Києві можуть виникнути перебої з теплопостачанням. Найбільший ризик — на лівому березі столиці. За його словами, Росія не відмовилася від планів атакувати енергетичні об’єкти, а великі київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо повністю захистити від балістичних ракет.

«Найбільш вразливий лівий берег — Троєщина, Дарницький район, частково Деснянський район», — наголосив Рябцев.

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Водночас експерт зауважує, що багато залежатиме від роботи Сил оборони та енергетиків, які готуються до можливих кризових ситуацій. Втім, точно спрогнозувати тривалість перебоїв із теплом наразі неможливо, а базовий сценарій не передбачає таких масштабних проблем, як минулої зими.

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