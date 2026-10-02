РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверхівку

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У Києві зафіксували нові наслідки нічної російської атаки.

За даними КМВА, у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверховий житловий будинок.

Реклама

Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Реклама

Екстрені служби прямують на місце події.

Раніше цієї ночі наслідки атаки фіксували і в інших районах столиці.

Нагадаємо, що раніше РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві

Новини партнерів

Новини партнерів