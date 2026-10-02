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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
677
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверхівку

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено 25-поверховий житловий будинок, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Києві зафіксували нові наслідки нічної російської атаки.

За даними КМВА, у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверховий житловий будинок.

Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Екстрені служби прямують на місце події.

Раніше цієї ночі наслідки атаки фіксували і в інших районах столиці.

Нагадаємо, що раніше РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві

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