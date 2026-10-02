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- Київ
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РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверхівку
У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено 25-поверховий житловий будинок, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.
У Києві зафіксували нові наслідки нічної російської атаки.
За даними КМВА, у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверховий житловий будинок.
Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.
Екстрені служби прямують на місце події.
Раніше цієї ночі наслідки атаки фіксували і в інших районах столиці.
Нагадаємо, що раніше РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві
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