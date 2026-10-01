РФ намагається знеструмити лівобережний Київ: енергетик розповів про удари по ТЕЦ-5

Енергетика / © Associated Press

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Російські війська завдали п’ятьох ракетних ударів по Дарницькій ТЕЦ-5 у Києві. Так, ворог намагається створити проблеми з електропостачанням лівого берега столиці.

Про це в ефірі «Київського часу» заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

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За його словами, через пошкодження енергетичної інфраструктури диспетчери змушені насамперед обмежувати електропостачання великих комерційних споживачів.

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Експерт зазначив, що екстрені відключення у Києві пов’язані не лише з дефіцитом електроенергії. На ситуацію також впливають пошкодження обладнання на локальних підстанціях.

Водночас ремонтні бригади не завжди можуть оперативно потрапити до пошкоджених об’єктів через загрозу повторних російських ударів.

«Ворог намагається сьогодні вже втретє перебити лінію електропередач, яка проходить над Дніпром від підстанції Дарницької ТЕЦ», — сказав Ігнатьєв.

Таким чином, за словами експерта, російські удари створюють додаткові ризики для стабільності електропостачання лівобережних районів Києва.

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Нагадаємо, у Києві прогнозують, що ситуація з опаленням на лівому березі взимку 2026 року може бути кращою, ніж торік. У разі нових атак на ТЕЦ уряд планує залучати додаткових фахівців із суміжних галузей для швидшого відновлення пошкодженої інфраструктури. Також повідомляється про підготовку обладнання та додаткове фінансування з боку ДТЕК. Водночас експерти наголошують на ризиках для житлового фонду та необхідності завчасно готувати будинки до опалювального сезону.

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