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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2139
Час на прочитання
1 хв

РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві: рух транспорту зупинено (фото)

Російські війська знову вдарили по Південному мосту в Києві.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Південному мосту. Фото INSIDER UA

Удар по Південному мосту / Фото INSIDER UA

У Києві ввечері 1 жовтня російські війська повторно атакували безпілотниками Південний міст.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Влучання у дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце», — повідомив він.

Влучання у Південний міст / © фото з соцмереж

Влучання у Південний міст / © фото з соцмереж

Згодом Кличко додав, що внаслідок влучання дрона, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро.

Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений. Коли він буде відновлений, мер не уточнив.

Нагадаємо, сьогодні вдень сталися два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

Дрон влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро.

Політолог Вадим Денисенко вважає, що атака на Південний міст у Києві може означати зміну російської тактики.

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