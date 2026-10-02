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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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308
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У Києві пролунали вибухи після оголошення дронової небезпеки: що відомо

У Києві після оголошення повітряної тривоги через загрозу безпілотників пролунали вибухи, мешканців закликають залишатися в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена

У Києві вночі пролунали вибухи на тлі дронової загрози.

Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих безпілотників.

Мешканців міста закликали пройти до найближчих укриттів та залишатися там до офіційного відбою.

Згодом моніторингові канали повідомили про вибухи у Києві.

Інформація про можливі влучання, роботу ППО, руйнування чи постраждалих наразі уточнюється.

Наслідки атаки на Київ і область

За даними Київської ОВА, протягом останньої доби внаслідок російських атак на Київщині постраждали шестеро людей. Загалом пошкоджено 42 об’єкти у шести районах області, переважно приватні будинки, автомобілі, господарські споруди та об’єкти інфраструктури.

Найбільше руйнувань зафіксували в Обухівському районі — там пошкоджено 24 об’єкти. Також наслідки атак зафіксували у Броварському, Бучанському, Білоцерківському, Фастівському та Бориспільському районах. На місцях працюють екстрені служби.

У Києві 1 жовтня російський дрон типу «Шахед» влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро. Пасажири повідомляли про вибух, спалах і задимлення у вагоні, вибуховою хвилею вибило вікна. За попередніми даними, постраждалих не було.

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