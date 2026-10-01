Київ

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Росія, ймовірно, розпочала нову масштабну кампанію ракетно-дронових ударів по Україні напередодні зими.

Про це пише Newsweek, аналізуючи останні атаки РФ на Київ та українську енергетичну інфраструктуру.

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У четвер, 1 жовтня, російський безпілотник влучив у школу в Солом’янському районі Києва. У будівлі виникла пожежа. На момент атаки діти та вчителі перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

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Пізніше ще два російські дрони вдарили поблизу опор Південного мосту. Через атаку було порушено сполучення метро між правим і лівим берегами столиці.

Ці атаки стали продовженням масштабного комбінованого удару по Україні, під час якого основними цілями в Києві була енергетична інфраструктура. Українські посадовці повідомляли, що це була найбільша з початку квітня комбінована атака РФ на енергетичні об’єкти.

Повітряна тривога в Києві у середу тривала майже 13 годин — це одна з найдовших тривог від початку повномасштабної війни. За даними української влади, внаслідок нічних атак по Україні загинули щонайменше шестеро людей, ще 38 були поранені.

Росія може готувати удари по енергетиці взимку

Newsweek зазначає, що російські удари останніми днями дедалі частіше проводяться із застосуванням швидших реактивних дронів, які складніше перехоплювати українській ППО.

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Український моніторинговий Telegram-канал eRadar заявив, що Москва має намір посилити атаки на об’єкти генерації та передачі електроенергії. Серед можливих цілей називаються енергетична інфраструктура на промисловому сході, а також лінії, які забезпечують зв’язок атомних електростанцій із загальною енергосистемою.

Професор Університетського коледжу Лондона Марк Галеотті сказав Newsweek, що далекобійна кампанія РФ може бути спрямована на руйнування того, що залишилося від української економіки.

«Це не лише чинить тиск на Україну — це також чинить тиск на Європу, тому що все зруйноване зрештою доведеться відбудовувати Європі», — сказав він.

Російський військовий блогер Rybar також пише, що Володимир Путін нібито зробив ставку на масштабну кампанію із застосуванням балістичних ракет та реактивних дронів, розраховуючи змусити Україну капітулювати взимку.

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Подібну оцінку наводить і Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики вважають, що Путін може намагатися використати удари до того, як Україна знайде ефективніші способи протидії швидшим безпілотникам. На думку ISW, серед можливих цілей РФ — деморалізація українського населення та посилення тиску напередодні потенційних переговорів.

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