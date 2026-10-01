Новая волна ударов РФ по Киеву — какой план Путина на зиму

Киев

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Россия, вероятно, начала новую масштабную кампанию ракетно-дроновых ударов по Украине накануне зимы.

Об этом пишет Newsweek, анализируя последние атаки РФ на Киев и украинскую энергетическую инфраструктуру.

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В четверг, 1 октября, российский беспилотник попал в школу в Соломенском районе Киева. В здании возник пожар. В момент атаки дети и учителя находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

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Позже еще два русских дрона ударили вблизи опор Южного моста. Из-за атаки было нарушено сообщение метро между правым и левым берегами столицы.

Эти атаки стали продолжением масштабного комбинированного удара по Украине, во время которого основными целями в Киеве была энергетическая инфраструктура. Украинские чиновники сообщали, что это была самая большая с начала апреля комбинированная атака РФ на энергетические объекты.

Воздушная тревога в Киеве в среду длилась почти 13 часов — это одна из самых длинных тревог с начала полномасштабной войны. По данным украинских властей, в результате ночных атак по Украине погибли по меньшей мере шесть человек, еще 38 были ранены.

Россия может готовить удары по энергетике зимой

Newsweek отмечает, что российские удары в последние дни все чаще проводятся с применением более быстрых реактивных дронов, которые сложнее перехватывать украинские ПВО.

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Украинский мониторинговый Telegram-канал eRadar заявил, что Москва намерена ужесточить атаки на объекты генерации и передачи электроэнергии. Среди возможных целей называются энергетическая инфраструктура на промышленном востоке, а также линии, обеспечивающие связь атомных электростанций с общей энергосистемой.

Профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти сказал Newsweek, что дальнобойная кампания РФ может быть направлена на разрушение оставшегося от украинской экономики.

«Это не только оказывает давление на Украину — это также оказывает давление на Европу, потому что все разрушенное в конце концов придется отстраивать Европе», — сказал он.

Российский военный блогер Rybar также пишет, что Владимир Путин якобы сделал ставку на масштабную кампанию с применением баллистических ракет и реактивных дронов, рассчитывая заставить Украину капитулировать зимой.

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Подобную оценку приводит и Институт исследования войны (ISW). Аналитики считают, что Путин может пытаться использовать удары до того, как Украина найдет более эффективные способы противодействия более быстрым беспилотникам. По мнению ISW, среди возможных целей РФ деморализация украинского населения и усиление давления накануне потенциальных переговоров.

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