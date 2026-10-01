У Києві після атаки дронів РФ загорілася 25-поверхівка: перші подробиці

Дим / © Associated Press

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У Києві вдень 1 жовтня через падіння уламків дрона загорівся дах 25-поверхівки в Подільському районі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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«Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.

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Наразі деталі щодо можливих постраждалих, масштабів пожежі та руйнувань з’ясовуються. На місці працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби.

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, 1 жовтня російський безпілотник атакував Південний міст у Києві в момент, коли ним рухався потяг метро. За даними міської влади, сталося два влучання БпЛА поблизу опорної частини мосту.

Також у Києві після атаки російських БпЛА відновлюють рух наземного громадського транспорту через Південний міст. Автобуси повертаються до звичайних маршрутів, однак рух поїздів метро мостом поки не відновили.

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