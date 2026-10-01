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У Києві після атаки дронів РФ загорілася 25-поверхівка: перші подробиці
Атака Росії на Київ спричинила пожежу у 25-поверховому будинку.
У Києві вдень 1 жовтня через падіння уламків дрона загорівся дах 25-поверхівки в Подільському районі.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
«Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.
Наразі деталі щодо можливих постраждалих, масштабів пожежі та руйнувань з’ясовуються. На місці працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби.
Атака РФ на Київ — останні новини
Нагадаємо, 1 жовтня російський безпілотник атакував Південний міст у Києві в момент, коли ним рухався потяг метро. За даними міської влади, сталося два влучання БпЛА поблизу опорної частини мосту.
Також у Києві після атаки російських БпЛА відновлюють рух наземного громадського транспорту через Південний міст. Автобуси повертаються до звичайних маршрутів, однак рух поїздів метро мостом поки не відновили.